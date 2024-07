VIdeo: 4 छक्के 1 चौका, संजू सैमसन की तूफानी फिफ्टी, जिम्बाब्वे के गेंदबाज पसीना-पसीना

Highlights IND vs ZIM: भारत ने छह विकेट पर 167 रन बनाए IND vs ZIM 5th T20 Highlights: संजू सैमसन का अर्धशतक, 58 रन बनाए

IND vs ZIM Highlights: संजू सैमसन के अर्धशतक से भारत ने रविवार को यहां जिंबाब्वे के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में छह विकेट पर 167 रन बनाए। सैमसन ने 45 गेंद में चार छक्कों और एक चौके से 58 रन की पारी खेलने के अलावा रियान पराग (22) के साथ चौथे विकेट के लिए 65 रन जोड़कर टीम को चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचाया। शिवम दुबे ने अंत में 12 गेंद में दो छक्कों और दो चौकों से 26 रन की पारी खेली।

