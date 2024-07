IND vs ZIM: बल्ले से कहर मचाएंगे टीम इंडिया के ये 3 सूरमा, बीसीसीआई ने जारी किया वीडियो

Highlights IND vs ZIM 3rd T20I: बल्ले से कहर मचाएंगे टीम इंडिया के ये 3 सूरमा India vs Zimbabwe T20I: भारत की प्लेइंग इलेवन में संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे को जगह BCCI Share Video: बीसीसीआई ने शेयर किया वीडियो, जिसमें संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे पसीना बहा रहे हैं

ZIM vs IND 3rd T20I: भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया के भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 100 रनों से हरा दिया है, तीसरे टी20 मैच में 3 बदलाव देखने को मिल सकते हैं, भारत की प्लेइंग इलेवन में संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे को जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

The #T20WorldCup -winning trio is in the house... 👏 👏 ... and they are 𝙍𝙖𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙏𝙤 𝙂𝙤! 💪 💪 #TeamIndia | #ZIMvIND | @IamSanjuSamson | @IamShivamDube | @ybj_19 pic.twitter.com/E0rNOkHmTz

ये तीनों खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रह चुके हैं, खबरों की माने तो टीम में इन तीनों खिलाड़ी की एंट्री होगी और ध्रुव जुरेल, साईं सुदर्शन और रियान पराग बाहर हो सकते हैं, तीसरे टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 इस प्रकार हो सकती है, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह, संजू सैमसन, शिवम दुबे, यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, रवि बिश्नोई और आवेश खान।

Two extremely special phone 📱 calls, one memorable bat-story 👌 & a first 💯 in international cricket! 𝗗𝗢 𝗡𝗢𝗧 𝗠𝗜𝗦𝗦! A Hundred Special, ft. Abhishek Sharma 👏 👏 - By @ameyatilak WATCH 🎥 🔽 #TeamIndia | #ZIMvIND | @IamAbhiSharma4 pic.twitter.com/0tfBXgfru9

बीसीसीआई ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे जमकर पसीना बहाते और लंबे-लंबे शॉर्ट खेलते नजर आ रहे हैं, वीडियो में आप देख पाएंगे की कैसे मुख्य कोच वी वी एस लक्ष्मण उन्हें टिप्स दे रहे हैं, बीसीसीआई ने वीडियो में कैप्शन लिखा है, 'जीतने वाली तिकड़ी घर में है और वे जाने के लिए उत्सुक हैं'।

The BCCI, along with Zimbabwe Cricket and Zimbabwe Tourism, had organised a Wild Life Tour for the Indian Cricket Team & their families in Harare.



📸 📸 Here are the snapshots from that visit 🔽#TeamIndia | #ZIMvINDpic.twitter.com/92j6djyVqv