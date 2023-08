IND vs WI T20 2023: टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद टी20 मैच, हेड-टू-हेड T20I रिकॉर्ड, देखें शेड्यूल और कहां देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग...

Highlights सीरीज 12 जुलाई 2023 से शुरू हुई और 13 अगस्त को समाप्त होगी। भारत ने आखिरी बार 2022 में वेस्टइंडीज का दौरा किया था। टी20 सीरीज 4-1 से और वनडे सीरीज 3-0 से जीती थी।

IND vs WI T20 2023: टेस्ट सीरीज (1-0) के बाद भारतीय टीम ने वनडे सीरीज (2-1) पर कब्जा कर लिया। कल से टीम इंडिया के खिलाड़ी टी20 सीरीज खेलेंगे। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच 3 अगस्त को ब्रायन लारा स्टेडियम, तरौबा में रात 8 बजे से होगा। भारत वेस्टइंडीज और अमेरिका में 5 टी-20 मैच खेलेगा।

भारत बनाम वेस्टइंडीज 2023 सीरीज 12 जुलाई 2023 से शुरू हुई और 13 अगस्त को समाप्त होगी। भारत ने आखिरी बार 2022 में वेस्टइंडीज का दौरा किया था, जिसमें टी20 सीरीज 4-1 से और वनडे सीरीज 3-0 से जीती थी। भारत ने आखिरी बार वेस्टइंडीज में 2019 में टेस्ट खेला था।

भारत बनाम वेस्टइंडीज 2023 सीरीज लाइव स्ट्रीमिंग टीवी प्रसारण: सभी मैच फैन कोड और जियो सिनेमा पर लाइव-स्ट्रीम किए जाएंगे। आप मैच को डीडी स्पोर्ट्स (टीवी) पर भी देख सकते हैं।

भारत के खिलाफ पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए वेस्टइंडीज की टीम: रोवमैन पॉवेल (कप्तान), काइल मायर्स (उप-कप्तान), जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज़, शिमरोन हेटमायर, जेसन होल्डर, शाई होप, अकील होसेन, अल्ज़ारी जोसेफ, ब्रैंडन किंग, ओबेड मैककॉय, निकोलस पूरन, रोमारियो शेफर्ड, ओडियन स्मिथ, ओशाने थॉमस

भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम: ईशान किशन (विकेटकीपर), शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (उप कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या (कप्तान), अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, आवेश खान और मुकेश कुमार।

1ः 03 अगस्त, पहला टी20 मैच ब्रायन लारा स्टेडियम, तरौबा, त्रिनिदाद

2ः 06 अगस्त, दूसरा टी20I प्रोविडेंस स्टेडियम, गुयाना

3ः 08 अगस्त, तीसरा टी20 मैच प्रोविडेंस स्टेडियम, गुयाना

4ः 12 अगस्त, चौथा टी20 मैच सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड, लॉडरहिल, फ्लोरिडा

5ः 13 अगस्त, 5वां टी20I सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड, लॉडरहिल, फ्लोरिडा।

भारत बनाम वेस्टइंडीजः T20I रिकॉर्ड क्या हैं?- भारत और वेस्टइंडीज ने एक-दूसरे के खिलाफ कुल 25 टी20I मैच खेले हैं। इनमें से 17 मैच भारत ने जीते हैं, 7 वेस्टइंडीज ने जीते हैं और 1 मैच का कोई नतीजा नहीं निकला।

कहां-कहां होंगे मैच?- भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 स्थानों - तरौबा, गुयाना और लॉडरहिल, फ्लोरिडा (टी20आई के लिए) में 5 टी20 मैच खेलेगा।

भारत ने तीसरे एकदिवसीय मैच में वेस्टइंडीज को 200 रन से हराकर मंगलवार को सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रृंखला के निर्णायक एकदिवसीय मैच में पांच विकेट पर 351 रन बनाए। इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 35.3 ओवर में 151 रन बनाकर अपने सभी विकेट गंवा दिए।

सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (85) और इशान किशन (77) की शानदार शुरुआत और संजू सैमसन (51) एवं कप्तान हार्दिक पांड्या (नाबाद 70) की तेजतर्रार पारियों के दम पर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 351 रन बनाये। तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने सात ओवर में 30 रन देकर प्रतिद्वंद्वी टीम के तीन और शार्दुल ठाकुर ने 6.3 ओवर में 37 रन देते हुए चार विकेट चटकाए।

