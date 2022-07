IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका, स्टार खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव

Highlights वेस्टइंडीज के खिलाफ T20I सीरीज 29 जुलाई से त्रिनिदाद में शुरू होने वाली है। बोर्ड की शीर्ष परिषद की बैठक के बाद राहुल के बारे में सूचना दी। राहुल का हाल में जर्मनी में हर्निया का ऑपरेशन हुआ था।

IND vs WI: टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। भारतीय टीम के ओपनर केएल राहुल कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। टीम इंडिया के उप-कप्तान राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में चोट से उबरने के बाद सीरीज से बाहर हो जाएंगे। वह हाल ही में ठीक होने के बाद अपनी सर्जरी के लिए जर्मनी में थे।

वेस्टइंडीज के खिलाफ T20I सीरीज 29 जुलाई से त्रिनिदाद में शुरू होने वाली है। एनसीए प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण ने बेंगलुरु में अकादमी में एक बैठक में भाग लेने वाले राहुल की एक तस्वीर साझा की, जहां उन्हें वहां एक कोर्स में भाग लेने वाले कोचों से बात करते देखा जा सकता है।

Indian vice-captain KL Rahul addressing the candidates attending the Level 3 coaching at NCA. pic.twitter.com/n1nVj7qyxV