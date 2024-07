IND vs UAE: महिला एशिया कप में ऋचा घोष ने अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक बनाया, 29 गेंद में बनाए नाबाद 64 रन

Women’s Asia Cup 2024: महिला एशिया कप में रविवार को खेले जा रहे मुकाबले में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ 20 ओवर में 201 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया है। भारत की विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष ने रंगीरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में यूएई के खिलाफ अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक लगाया। ऋचा ने सिर्फ़ 29 गेंदों पर 64 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल था। 20 वर्षीय ऋचा 12वें ओवर में जेमिमा रोड्रिग्स के आउट होने के बाद बल्लेबाज़ी करने उतरीं, उस समय भारत का स्कोर 106 रन था।

शुरुआत से ही ऋचा ने पीछे नहीं हटते हुए 15वें ओवर में यूएई की कप्तान ईशा ओज़ा की गेंद पर चार चौके लगाए। 20वें ओवर में उन्होंने अपनी धमाकेदार पारी जारी रखी और हीना हॉटचंदानी की गेंद पर पांच चौके लगाए। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और भारत को 200 रन के पार पहुंचाया। 2020 में ऋचा ने भारत के लिए अपना टी20 डेब्यू किया, जब मेलबर्न में भारतीय महिला टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया से हुआ।

Innings Break!



Fifties from Captain @ImHarmanpreet & @13richaghosh power #TeamIndia to 201/5 in 20 overs



Over to our bowlers 💪



Scorecard ▶️ https://t.co/fnyeHavziq#WomensAsiaCup2024 | #ACC | #INDvUAEpic.twitter.com/mRVUMxa91j