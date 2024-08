VIDEO: पलक झपकते ही उखाड़ फेंके 5 विकेट, वाशिंगटन और कुलदीप ने श्रीलंका में उड़ा डाला गर्दा, देखें वीडियो

Highlights IND vs SL 2nd ODI Highlights: भारत-श्रीलंका दूसरा वनडे मैच लाइव Sri Lanka Scored 241 Runs in 50 overs: भारत के सामने जीत के लिए 241 रनों का लक्ष्य Washington Sundar take 3 wickets: यहां देखें भारत बनाम श्रीलंका लाइव मैच स्कोर हाईलाइट

India vs Sri Lanka 2nd ODI Highlights: भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है, आज श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी शुरू की और पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर सिराज ने पतुम निसंका को आउट कर दिया, इसके बाद अविष्का फर्नांडो को वाशिंगटन सुंदर ने आउट किया, सुंदर यहीं शांत नहीं हुए उन्होंने जल्दी ही कुसल मेंडिस को विकेट कर दिया, वहीं अक्षर पटेल की बाहर जाती गेंद को खेलने के प्रयास में सदीरा समराविक्रमा कैच थमा बैठे, 34वें ओवर में कुलदीप ने अपनी फिर्की में जनित लियानगे को फंसाकर आउट कर दिया।

Miyaan Magic gets the innings underway for #TeamIndia✨



Watch the action from #SLvIND LIVE now on Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3, Sony Sports Ten 4 & Sony Sports Ten 5 📺#SonySportsNetwork#SLvIND | @mdsirajofficialpic.twitter.com/9i5KS9qEND — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 4, 2024

गेंदबाजों में आज सुंदर का दिन है उन्होंने तीसरा विकेट चरित असलंका का लिया, कुल मिलाकर कुलदीप यादव 10 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट झटके और वॉशिंगटन सुंदर ने 10 में 30 रन देकर 3 विकेट झटक लिए। श्रीलंका ने टीम इंडिया के सामने 50 ओवर में 240 रन का स्कोर खड़ा किया।