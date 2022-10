IND vs SA 2nd T20I: गंभीर से आगे निकले सूर्य कुमार, 18 गेंद में फिफ्टी, 22 गेंद में 61 रन बनाकर आउट

Highlights टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक खिलाड़ी युवराज सिंह पहले नंबर पर हैं। युवराज सिंह ने 12 गेंद में फिफ्टी बनाए है। केएल राहुल भी 18 गेंद में फिफ्टी बनाए हैं।

IND vs SA 2nd T20I: साउथ अफ्रीका ने दूसरे टी20 मुकाबले में टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन फैसला सही साबित नहीं हुआ। टीम इंडिया ने दूसरे टी20 मैच में रनों की बरसात कर दी। टीम इंडिया के सूर्य कुमार यादव ने धमाका कर दिया। यादव ने 22 गेंद में 61 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल हैं।

सूर्य कुमार यादव ने 18 गेंद में फिफ्टी पूरे किए। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान गौतम गंभीर से आगे निकल गए। गंभीर ने 19 गेंद में अर्धशतक लगाया था। टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक खिलाड़ी युवराज सिंह पहले नंबर पर हैं, 12 गेंद में फिफ्टी बनाए है। केएल राहुल भी 18 गेंद में फिफ्टी बनाए हैं।

Another brilliant FIFTY by @surya_14kumar 👏👏



This is his 9th in T20Is and second of the #INDvSA series so far.



Live - https://t.co/58z7VHliro#INDvSA@mastercardindiapic.twitter.com/KuBeon8lRK