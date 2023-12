IND vs SA, 2nd T20I: सूर्यकुमार यादव ने 2000 टी20 रन पूरे किए, कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी की

Highlights इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय बन गए वह विराट कोहली के बराबर 2000 रन के आंकड़े तक पहुंचे युवा बल्लेबाज संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज 2000 टी20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाला खिलाड़ी हैं

South Africa vs India, 2nd T20I: भारत के सूर्यकुमार यादव मंगलवार को गकेबरा में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी टीम के मैच के दौरान 2000 टी20 अंतरराष्ट्रीय रनों से आगे निकल गए, और इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय बन गए। सूर्यकुमार, जो भारतीय टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं, अपनी 56वीं पारी में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लिजाद विलियम्स के खिलाफ मिडविकेट पर छक्का लगाकर विराट कोहली के बराबर 2000 रन के आंकड़े तक पहुंचे।

दाएं हाथ का यह बल्लेबाज संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज 2000 टी20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाला खिलाड़ी हैं, वह बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की पाकिस्तान जोड़ी से पीछे है, जो 52वीं पारी में इस आंकड़े तक पहुंचे थे। हालाँकि, आवश्यक गेंदों की संख्या के मामले में, सूर्यकुमार 2000 टी20आई रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी हैं। भारतीय बल्लेबाज ने 1164 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की और ऑस्ट्रेलिया के आरोन फिंच के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने 1283 गेंदों में 2000 रन बनाए थे।

