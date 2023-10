IND vs PAK: भारतीय गेंदबाजों के आगे ध्वस्त हुई पाकिस्तान की बल्लेबाजी, 191 रन पर किया ढेर

Highlights भारतीय गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान की पूरी टीम 42.5 ओवर में 191 रनों पर ढेर हो गई शार्दुल ठाकुर एकमात्र भारतीय गेंदबाज रहे जिन्हें सफलता नहीं मिली बाबर आजम ने भारत के खिलाफ अपना पहला वनडे अर्धशतक लगाया

World Cup 2023: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे आईसीसी विश्व कप मैच में पाकिस्तान की बल्लेबाज को भारतीय गेंदबाजी ने ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान की पूरी टीम 42.5 ओवर में 191 रनों पर ढेर हो गई। भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। शार्दुल ठाकुर एकमात्र भारतीय गेंदबाज रहे जिन्हें सफलता नहीं मिली। बाकी सभी गेंदबाजों ने दो-दो सफलताएं अपने नाम की।

पाकिस्तान ने इस मैच में शुरुआत अच्छी की। टीम ने अपना पहला विकेट 41 रनों पर खोया। सिराज ने पिछले मैच में शतक जड़ने वाले अब्दुल्लाह शफीक को एलबीडब्ल्यू कर भारत को पहली सफलता दिलाई। लेकिन इसके बाद बाबर और इमाम उल हक ने अच्छी बल्लेबाजी की। इमाम ने 36 रनों का योगदान दिया। सलामी बल्लेबाज को पांड्या ने अपना शिकार बनाया।

बाबर आजम ने भारत के खिलाफ अपना पहला वनडे अर्धशतक लगाया। भारत के खिलाफ अपनी आठवीं पारी में 57 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्हें मोहम्मद सिराज ने 58 में से 50 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। वहीं चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद रिजवान ने भी अच्छा खेला। उन्होंने बाबार के बाद सर्वाधिक 49 रनों की पारी खेली। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए मोहम्मद रिजवान के साथ 82 रन जोड़े।

The perfect delivery 🤩



This Jasprit Bumrah wicket is one of the moments that could be featured in your @0xFanCraze Crictos Collectible packs!



Visit https://t.co/8TpUHbQikC to own iconic moments from the #CWC23pic.twitter.com/fqguACmOiF