भारत-पाकिस्तान मैच: सोशल मीडिया पर अश्विन पर लगा 'चीटिंग' का आरोप, अंपायर भी आए जद में

Highlights सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर हैशटैग चीटिंग (#cheating) कर रहा है ट्रेंड सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे हैं भारतीय स्पिन गेंदबाज की कड़ी आलोचना नो बॉल के निर्णय को लेकर अंपायर पर लगा भेदभाव का आरोप

IND vs PAK: आईसीसी टी20 विश्वकप में रविवार को हुए रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान के लिए खिलाफ 4 विकटों से खेल की आखिरी गेंद में जीत दर्ज की। भारत की जीत में विराट कोहली की शानदार पारी अहम रही। उन्होंने 53 गेंदों में 82 रनों की नाबाद खेली। हार्दिक पांड्या (40 रन) ने भी पहले गेंदबाजी में (3 विकेट) और फिर बाद में बल्लेबाजी में कमाल का प्रदर्शन किया। सांसों को रोक देने वाले इस मुकाबले में क्रिकेट प्रशंसकों को कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले।

वहीं दूसरी ओर, भारत की जीत के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर हैशटैग चीटिंग (#cheating) ट्रेंड करने लगा। भारतीय स्पिन गेंदबाज आर अश्विन पर चीटिंग करने का आरोप लगाया गया। दरअसल, अश्विन पर पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में एक कैच पकड़ने का दावा करने की कोशिश करने के बाद चीटिंग करने का आरोप लगा है।

दरअसल, भारत ने टॉस जीतकर पर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। भारतीय गेंदबाजी की मजबूत शुरुआत रही। लेकिन जब खेल के दौरान पाकिस्तानी बल्लेबाज शान मसूद ने मोहम्मद शमी की गेंद पर पुल शॉट लगाया और गेंद फाइन लेग पर गई तो वहां तैनात अश्विन ने गेंद को कैच कर लिया। हालांकि गेंद जमीन पर पहले ही लग चुकी थी।

India's Ravichandran Ashwin claiming a catch which he knew he hadn't taken is a serious offence in cricket. Many Non-Indian cricketers were banned by ICC for claiming a bump ball under 'conduct contrary to the spirit of the game'. Will @ICC ban Ashwin for cheating? 💰 #NotCricket