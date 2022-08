IND vs PAK Asia Cup 2022: पाकिस्तान के खिलाफ कोहली ने रचा इतिहास, टेस्ट, वनडे और टी20 में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय

Highlights पाकिस्तान के खिलाफ कोहली अपना 100वां टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने उतरे। रोहित शर्मा ने एशिया कप टी20 टूर्नामेंट में रविवार को यहां पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की ओर से नसीम शाह टी20 अंतरराष्ट्रीय में पदार्पण कर रहे है।

IND vs PAK Asia Cup 2022: दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने इतिहास रच दिया। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ कोहली अपना 100वां टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने उतरे। तीनों प्रारूपों में मैचों का शतक पूरा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए।

कोहली ने अब तक 102 टेस्ट और 262 एकदिवसीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। शानदार उपलब्धि है। हम सभी को आप पर बहुत गर्व है। तैंतीस साल के कोहली पिछले कुछ वर्षों से खेल के मैदान में खराब दौर से गुजर रहे हैं। वह एक महीने के लंबे ब्रेक (विश्राम) के बाद वापसी कर रहे हैं।

2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ पदार्पण करने के बाद, कोहली का सबसे छोटे प्रारूप में अविश्वसनीय करियर रहा है। उन्होंने इस खेल से पहले 99 मैचों में 50.12 की औसत से 3308 रन बनाए, जबकि 137.66 की स्ट्राइक है। उनके नाम 30 अर्द्धशतक हैं। इस प्रकार वह हर तीन मैचों में औसतन एक अर्धशतक लगाते हैं।

पांच सर्वश्रेष्ठ पारियों पर एक नजरः

49 (51) बनाम पाकिस्तान, एशिया कप (2016)

94* (50) बनाम वेस्टइंडीज (2019)

70* (29) बनाम वेस्टइंडीज (2019)

72* (44) बनाम दक्षिण अफ्रीका, टी20 विश्व कप (2014)

82* (51) बनाम ऑस्ट्रेलिया, टी20 विश्व कप (2016)।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज रॉस टेलर सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे। रॉस टेलर ने यह उपलब्धि फरवरी-2020 में हासिल किया था। ऐसे में कोहली तीनों फॉर्मेट में 100-100 मैच खेलने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए।

कोहली ने अब तक 102 टेस्ट और 262 वनडे के साथ 100 टी20 खेले हैं। खास बात ये भी है कि पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उतरने के साथ कोहली 100 टी20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी भी बन गए। कोहली से पहले रोहित शर्मा टी20 फॉर्मेट में 132 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं।

