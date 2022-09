IND VS PAK Asia Cup 2022: पाकिस्तान को बड़ा झटका, तेज गेंदबाज टीम से बाहर, भारत के खिलाफ पिछले मैच बनाए थे 6 गेंद में 16 रन

Highlights एशिया कप में भारत के खिलाफ सुपर फोर मैच से बाहर हो गए। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहनवाज दहानी 4 सितंबर को मैच नहीं खेलेंगे। अगले 48 से 72 घंटों तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की मेडिकल टीम की निगरानी में रहना होगा।

IND VS PAK Asia Cup 2022 Super Fours: पाकिस्तान और टीम इंडिया के बीच सुपर फोर मुकाबला कल है। इस बीच पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहनवाज दहानी 4 सितंबर को मैच नहीं खेलेंगे। एशिया कप में भारत के खिलाफ सुपर फोर मैच से बाहर हो गए।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने कहा कि दहानी कल मैच में नहीं खेल पाएंगे। पिछले रविवार को भारत के खिलाफ 11वें क्रम पर बल्ले से उपयोगी पारी खेलने वाले इस तेज गेंदबाज को अगले 48 से 72 घंटों तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की मेडिकल टीम की निगरानी में रहना होगा। दहानी ने टूर्नामेंट में खेले गए दो मैचों में छह की इकॉनमी रेट से रन दिये है और इस दौरान एक विकेट लिया है।

बयान के मुताबिक, मेडिकल टीम अगले 48-72 घंटों तक दहानी पर नजर रखेगी। टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले ही शाहीन अफरीदी और मोहम्मद वसीम बाहर हो चुके हैं। पिछले मैच में दहानी ने 6 गेंद में 2 छक्के की मदद से 6 गेंद में 16 रन बनाए थे।

