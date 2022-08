IND vs PAK Asia Cup 2022: रोहित शर्मा ने टॉस जीता, सुपर संडे और सुपर मुकाबला, रोहित और बाबर में टक्कर, कोहली का 100वां टी20 मैच, जानें प्लेइंग इलेवन

Highlights भारत ने विशेषज्ञ विकेटकीपर के तौर पर ऋषभ पंत की जगह दिनेश कार्तिक को अंतिम एकादश में शामिल किया है। विराट कोहली एक महीने के लंबे ब्रेक (विश्राम) के बाद वापसी कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 10 वर्षों से द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है।

IND vs PAK Asia Cup 2022: एशिया कप में सुपर संडे को सुपर महामुकाबला हो रहा है। भारत ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला किया है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि टॉस इतना महत्वपूर्ण है, हम यहां सिर्फ अच्छा क्रिकेट खेलने आए हैं।

रोहित शर्मा ने कहा कि हम यहां आईपीएल में खेले हैं, इसलिए उम्मीद है कि पिच अच्छी होगी। दिनेश और ऋषभ की भूमिका निभाने के बीच हमें एक कठिन निर्णय लेना पड़ा, ऋषभ आज नहीं खेल रहे हैं। हम जो भी गलतियां कर रहे हैं, उन्हें सुधारना चाहते हैं। हम पहले गेंदबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से नसीम शाह टी20 अंतरराष्ट्रीय में पदार्पण कर रहे है।

Captain @ImRo45 has won the toss and we will bowl first against Pakistan.



A look at our Playing XI for the game.



Live - https://t.co/o3hJ6VNfwF#INDvPAK#AsiaCup2022pic.twitter.com/O0HQXFQzC4 — BCCI (@BCCI) August 28, 2022

भारत रविवार को एशिया कप के महत्वपूर्ण मैच में अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से बदला चुकता करने के लिए उतरेगा। 10 महीने पहले इसी मैदान पर टी-20 विश्वकप के दौरान पाकिस्तान से हार का करारा झटका सहना पड़ा था। भारतीय खेमे से अच्छी खबर है। हेड कोच राहुल द्रविड़ कोविड -19 से उबर चुके हैं और अब स्टेडियम में हैं।

रोहित शर्मा और विराट कोहली पिछले एक दशक से सीमित ओवरों की क्रिकेट में भारतीय टीम के महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ कोहली का 100वां टी20 अंतरराष्ट्रीय है, वह तीनों प्रारूपों में मैचों का शतक पूरा करने वाले पहले भारतीय हैं।

1⃣0⃣0⃣ and counting 🤩



Congratulations to Virat Kohli on the incredible milestone 🎉



Some of his best knocks 👉 https://t.co/NsSeXv3n7Cpic.twitter.com/agyNCo5Wc9 — ICC (@ICC) August 28, 2022

तैंतीस साल के कोहली पिछले कुछ वर्षों से खेल के मैदान में खराब दौर से गुजर रहे हैं। वह एक महीने के लंबे ब्रेक (विश्राम) के बाद वापसी कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 10 वर्षों से द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई और ऐसे में वह किसी बड़े टूर्नामेंट में ही आमने-सामने होते हैं।

One hour to go for the big clash ⏳



Check out the last five India v Pakistan encounters before today’s #AsiaCup2022 match 👇https://t.co/bJAe8YzsSq — ICC (@ICC) August 28, 2022

टीम इस प्रकार हैंः

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, अवेश खान।

पाकिस्तान: बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, आसिफ अली, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, हारिस रउफ, शाहनवाज दहानी।

Toss update from the big fixture at #AsiaCup2022 ⬇️



India win the toss and opt to bowl first 🏏#INDvPAK | 📝 Scorecard: https://t.co/mKkZ2s5RKApic.twitter.com/NnWgUa8Pfi — ICC (@ICC) August 28, 2022

Wishes galore for @imVkohli ahead of his 100th T20I for #TeamIndia.



Listen in to what the team members have to say on his milestone game.#AsiaCup2022#INDvPAKpic.twitter.com/uWloBWzBxI — BCCI (@BCCI) August 28, 2022