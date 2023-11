IND vs NZ World Cup 2023 Semifinal 1: गिल और रोहित की धांसू शुरुआत, पहले विकेट के लिए 71 रन की साझेदारी, चौके और छक्के की बरसात, कई रिकॉर्ड टूटे

Highlights रोहित और गिल ने पहले विकेट के लिए महज 50 गेंद में 71 रन की साझेदारी की। रोहित का योगदान 29 गेंद में 47 रन का रहा। केन विलियमसन को कैच देकर पवेलियन लौटे।

IND vs NZ World Cup 2023 Semifinal 1: भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और उनके जोड़ीदार सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की आक्रामक पारियों के दम पर भारत ने आईसीसी विश्व कप सेमीफाइनल मुकाबले में बुधवार को यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 ओवर में एक विकेट पर 142 रन बना लिये।

🚨 Milestone Alert 🚨



Captain Rohit Sharma has now hit the most sixes in Men's ODI World Cup 🫡#TeamIndia | #CWC23 | #MenInBlue | #INDvNZpic.twitter.com/rapyuF0Ueg