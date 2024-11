IND vs NZ 3rd Test Day 2 Live Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा टेस्ट लाइव स्कोर, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से मैच का लाइव अपडेट

Highlights IND vs NZ 3rd Test Day 2 LIVE: भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा टेस्ट लाइव स्कोर, दूसरा दिन लाइव India vs New Zealand 3rd Test Day 2 Live Score: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से मैच का लाइव अपडेट IND vs NZ LIVE: इंडिया तीसरा टेस्ट लाइव, न्यूजीलैंड तीसरा टेस्ट लाइव

India vs New Zealand 3rd Test Day 2 Live Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच आज तीसरा टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है, मैच का आज दूसरा दिन है, भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा, न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज जीत चुका है और आज भारत को क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगा। लाइव टेलीकास्ट स्पोर्ट्स18 पर किया जाएगा और मैच का लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोसिनेमा ऐप पर देख सकते हैं।

LIVE