Highlights IND vs NZ 3rd Test Day 1 Live Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा टेस्ट लाइव स्कोर India vs New Zealand 3rd Test Day 1 Live Score: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से मैच का लाइव अपडेट IND vs NZ LIVE: इंडिया तीसरा टेस्ट लाइव, न्यूजीलैंड तीसरा टेस्ट लाइव

India vs New Zealand 3rd Test Day 1 Live Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच आज तीसरा टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है, मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा, न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज जीत चुका है और आज भारत को क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगा। लाइव टेलीकास्ट स्पोर्ट्स18 पर किया जाएगा और मैच का लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोसिनेमा ऐप पर देख सकते हैं।

01 Nov, 24 : 10:31 AM IND vs NZ 3rd Test Day 1 Live Score: डेवन कॉन्वे आउट, न्यूजीलैंड का स्कोर 42/1 3RD Test. 9.6: Akash Deep to Will Young 4 runs, New Zealand 37/1 https://t.co/Vz7cIv1znY#INDvNZ@IDFCFIRSTBank — BCCI (@BCCI) November 1, 2024

01 Nov, 24 : 10:22 AM IND vs NZ 3rd Test Day 1 Live Score: डेवन कॉन्वे आउट, न्यूजीलैंड का स्कोर 33/1 3RD Test. 9.2: Akash Deep to Will Young 4 runs, New Zealand 33/1 https://t.co/Vz7cIv1znY#INDvNZ@IDFCFIRSTBank — BCCI (@BCCI) November 1, 2024

01 Nov, 24 : 10:03 AM IND vs NZ 3rd Test Day 1 Live Score: 🚨 Toss Update 🚨



New Zealand elect to bat in the Third and Final Test in Mumbai.



Live - https://t.co/KNIvTEyxU7#TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/hTUgULtT43 — BCCI (@BCCI) November 1, 2024

01 Nov, 24 : 10:03 AM IND vs NZ 3rd Test Day 1 Live Score: A look at #TeamIndia's Playing XI for the Third Test 👌👌👌



Live - https://t.co/KNIvTEyxU7#INDvNZ | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/0Ggq6lRyMQ — BCCI (@BCCI) November 1, 2024

01 Nov, 24 : 10:03 AM IND vs NZ 3rd Test Day 1 Live Score: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, डेवन कॉन्वे आउट, न्यूजीलैंड का स्कोर 17/1 LBW!



Akash Deep gets the first wicket of the morning and the Third Test! 🙌



Devon Conway is out for 4.



Live - https://t.co/KNIvTEy04z#TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/6lkaKk6JJ6 — BCCI (@BCCI) November 1, 2024

01 Nov, 24 : 09:52 AM IND vs NZ 3rd Test Day 1 Live Score: 3rd TEST. New Zealand Playing XI : T Latham (c), D Conway, W Young, R Ravindra, D Mitchell, T Blundell (wk), G Phillips, M Henry, I Sodhi, W O'Rourke, A Patel. https://t.co/Vz7cIv1znY#INDvNZ@IDFCFIRSTBank — BCCI (@BCCI) November 1, 2024