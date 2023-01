IND vs NZ 3rd ODI: विराट और रोहित से आगे निकले गिल, आजम के बराबर, तीन मैच में 360 रन, देखें आंकड़े

Highlights पहले मैच में दोहरा शतक जड़ा था और कम स्कोर वाले दूसरे मैच में 40 रन की पारी खेली थी। एस गिल भारत के पहले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने तीन मैचों की सीरीज में 330 रन बनाए हैं। गिल ने विराट कोहली और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

IND vs NZ 3rd ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने कमाल की पारी खेली। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे गिल ने तीसरे और आखिरी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में शतक बनाया। 78 गेंद पर 112 रन की पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 5 छक्के शामिल हैं।

पहले मैच में दोहरा शतक जड़ा था और कम स्कोर वाले दूसरे मैच में 40 रन की पारी खेली थी। गिल भारत के पहले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने तीन मैचों की सीरीज में 330 रन बनाए हैं। गिल ने विराट कोहली और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

एक द्विपक्षीय 3 मैचों की एकदिवसीय सीरीज में सर्वाधिक रन

360 बाबर आजम बनाम वेस्टइंडीज 2016

360 शुभमन गिल बनाम न्यूजीलैंड 2023

349 इमरुल कायेस बनाम जिम 2018

42 क्विंटन डी कॉक बनाम भारत 2013

330 मार्टिन गप्टिल बनाम इंग्लैंड 2013।

चार वनडे शतकों के लिए सबसे कम पारियांः

9 इमाम-उल-हक

16 क्विंटन डी कॉक

18 डेनिस एमिस

21 शुभमन गिल

22 शिमरोन हेटमायर

भारत के लिए पिछला सबसे तेज: शिखर धवन (24 पारी)।

न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम ने भारत के खिलाफ तीसरे और आखिरी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में मंगलवार को टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया । भारतीय टीम में मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज की जगह युजवेंद्र चहल और उमरान मलिक को शामिल किया गया है । वहीं न्यूजीलैंड टीम में हेनरी शिपले की जगह डग ब्रेसवेल को दी गई है ।