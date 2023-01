Highlights आज के मुकाबले के लिए उमरान मलिक को दिया गया आराम, युजवेंद्र चहल को टीम लिया गया लखनऊ में खेला जा रहा भारत के लिए यह बेहद अहम मुकाबला है श्रृंखला बचाने के लिए इस मैच में भारत को जीत की दरकार है

IND vs NZ, 2nd T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच लखनऊ में खेले जा रहे दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है। कीवी टीम के कप्तान सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। लखनऊ में खेला जा रहा भारत के लिए यह बेहद अहम मुकाबला है। श्रृंखला बचाने के लिए इस मैच में भारत को जीत की दरकार है।

इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम में एक बदलाव हुआ है। कप्तान पांड्या ने बताया कि टीम में युजवेंद्र चहल को लिया गया है। उमरान मलिक को आज के मैच में नहीं खिलाया गया है। बता दें कि पिछला मुकाबला भारत 21 रनों से हार गया था। ऐसे में न्यूजीलैंड तीन मैचों की इस श्रृंखला में 1-0 से आगे है। रांची में खेले गए पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 176 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में टीम इंडिया 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 155 रन ही बना सकी थी।

🚨 Toss Update from Lucknow 🚨



New Zealand have opted to bat first.



One change in #TeamIndia's Playing XI as @yuzi_chahal is named in the side 👌



