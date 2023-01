IND vs NZ 1st odi match: वनडे में लगातार पांचवीं जीत, भारत ने न्यूजीलैंड को 12 रन से हराया, सीरीज में 1-0 से आगे, शुभमन गिल का धमाका

Highlights भारत ने बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती वनडे में आठ विकेट पर 349 रन बनाये। गिल ने 149 गेंद का सामना करते हुए 208 रन बनाये जिसमें 19 चौके और नौ छक्के जड़े थे। कप्तान रोहित शर्मा ने 38 गेंद में 34 रन बनाये जो पारी के दूसरे सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रहे।

IND vs NZ 1st odi match: भारतीय टीम ने एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में लगातार पांचवीं जीत दर्ज की। बांग्लादेश को अंतिम वनडे में हराने के बाद श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम किया था। भारत ने बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती वनडे में 12 रन से जीत दर्ज की।

Michael Bracewell's heroic innings goes in vain as India edge the Kiwis in a high-scoring ODI in Hyderabad 🤯#INDvNZ | 📝: https://t.co/raJtMjMaEnpic.twitter.com/S3TU8hLGMr — ICC (@ICC) January 18, 2023

टीम इंडिया तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। सीरीज का दूसरा मैच 21 जनवरी को रायपुर में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम 49.2 ओवर में 10 विकेट खोकर 337 रन ही बना सकी। 67 पर छठे विकेट के गिरने के बाद न्यूजीलैंड ने 206 रन जोड़ लिए। 2017 में ऑकलैंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 217 रन जोड़े थे।

एकदिवसीय मैचों में 7 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोरः

170 * ल्यूक रोंची बनाम श्रीलंका डुनेडिन 2015

146 * मार्कस स्टोइनिस बनाम न्यूजीलैंड ऑकलैंड 2017

140 थिसारा परेरा बनाम न्यूजीलैंड माउंट माउंगानुई 2019

140 माइकल ब्रेसवेल बनाम भारत हैदराबाद 2023।

सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के पहले दोहरे शतक के बूते भारत ने बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती वनडे में आठ विकेट पर 349 रन बनाये। गिल ने 149 गेंद का सामना करते हुए 208 रन बनाये जिसमें 19 चौके और नौ छक्के जड़े थे।

वह पूरी पारी के दौरान क्रीज पर डटे रहे लेकिन उन्हें दूसरे छोर पर समर्थन नहीं किया। कप्तान रोहित शर्मा ने 38 गेंद में 34 रन बनाये जो पारी के दूसरे सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रहे। अंडर-19 विश्व कप 2018 में अपनी प्रतिभा दिखाने के बाद गिल को भारतीय क्रिकेट में अगला स्टार माना जा रहा है। उन्होंने अपनी पारी के छह छक्के 150 रन पूरे करने के बाद जड़े। यह उनकी लगातार दूसरी तीन अंक वाली पारी रही।

First success with the ball for #TeamIndia! 👏 👏

First international wicket on his home ground for @mdsirajofficial



New Zealand lose Devon Conway



Live - https://t.co/DXx5mqRguU#INDvNZ@mastercardindiapic.twitter.com/J7Hj6aeyid — BCCI (@BCCI) January 18, 2023

भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया जिसके बाद सलामी बल्लेबाजों और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के बीच अच्छा मुकाबला देखने को मिला जिसमें मेजबान टीम ने पहले 10 ओवर में बिना विकेट गंवाये 52 रन बना लिये थे। लॉकी फर्ग्यूसन एक छोर से काफी तेज रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे और उनके और पारी के चौथे ओवर में भाग्यशाली रहे जब वह पुल शॉट को टाइम नहीं कर सके।

लेकिन इसके बाद गिल ने उनके अगले ओवर में शानदार कवर ड्राइव शॉट लगाया। रोहित ने हेनरी शिपले (74 रन देकर दो विकेट) पर दो छक्के जमाये, वह अच्छी लय में थे और बड़ी पारी खेलने की ओर बढ़ रहे थे लेकिन 13वें ओवर में ब्लेयर टिकनर की गेंद को उठाकर मिड ऑन पर कैच आउट हुए। उनका कैच मिचेल सैंटनर ने लपका।

आमतौर पर जब विकेट गिरता है तो भारतीय दर्शक शांत हो जाते हैं लेकिन रोहित के आउट होने के बाद खेल प्रशंसकों ने सुपरस्टार विराट कोहली का स्वागत तालियों की तेज गड़गड़ाहट से किया। पिछली चार पारियों में तीन शतक जड़ने वाले कोहली (08 रन) ने एक शानदार कवर ड्राइव शॉट लगाया, पर बायें हाथ के स्पिनर मिचेल सैंटनर की खूबसूरत गेंद पर बोल्ड हो गये।

गेंद ऑफ स्टंप की ओर पिच होकर उनकी गिल्लियां उड़ा गयी जिससे कोहली चकमा खा गये। श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला में टीम में शामिल नहीं किये गये ईशान किशन को मध्यक्रम में उतारा गया, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और फर्ग्यूसन की गेंद पर बल्ला छुआकर विकेटकीपर टॉम लाथम को कैच दे बैठे।

Back to back 100s and now, a Double century in ODIs



Take a Bow, #ShubmanGill, you are truly amazing!



Keep it up, champ!@BCCI@JayShahpic.twitter.com/zJzqjaHbs4 — Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) January 18, 2023

सूर्यकुमार यादव (31 रन) क्रीज पर उतरे और गिल के साथ उन्होंने पारी की रन गति बढ़ायी। उन्होंने मैदान के चारों ओर चार चौके जड़े जबकि दूसरे छोर पर गिल ने स्पिनर माइकल ब्रेसवेल पर स्लॉग स्वीप से अपना अर्धशतक पूरा किया। गिल जब 45 रन पर थे, तब भी उन्हें जीवनदान मिला था, तब लाथम ने स्टंपिंग का मौका गंवा दिया था।

लेकिन इसके बाद से गिल ने मुड़कर नहीं देखा और तेज गेंदबाजों के खिलाफ अपने पसंदीदा पुल शॉट जमाये तथा स्पिनरों के खिलाफ अपने पैर का बखूबी इस्तेमाल किया। गिल ने एक रन से अपना तीसरा वनडे शतक पूरा किया। सूर्यकुमार के पवेलियन लौटने के बाद गिल ने हार्दिक पंड्या (28 रन) के साथ 74 रन की साझेदारी की।

हार्दिक अजीब तरीके से आउट हुए, वह सैंटनर की गेंद पर कट शॉट चूक गये और गिल्लियां गिर गयी जिससे न्यूजीलैंड ने बोल्ड की अपील की। लाथम ने दस्तानों से गिल्लियां गिर सकती थी लेकिन वह सुनिश्चित नहीं थे। रिप्ले में भी साफ नहीं हो पा रहा था लेकिन तीसरे अंपायर ने मेहमान टीम के पक्ष में फैसला दिया।

भारत 300 रन की ओर बढ़ रहा था और गिल ब्रेसवेल पर डीप मिड विकेट पर छक्का जड़कर 150 रन पर पहुंचे। इस उपलब्धि के बाद वह स्वछंद होकर बल्लेबाजी करने लगे और 49वें ओवर में लगातार गगनदायी छक्कों से 200 रन की उपलब्धि पर पहुंचे। गिल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारत ने अंतिम पांच ओवर में 57 रन जोड़े।