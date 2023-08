IND vs IRE 2023 Jasprit Bumrah: लगभग 330 दिन बाद मैदान पर लौटे सुपरस्टार बॉलर, रोहित शर्मा एंड कंपनी को खुशखबरी, 2022 को अंतिम मैच खेला था, देखें वीडियो

Highlights पीठ की चोट के कारण बाहर रहे और ऑपरेशन करवाना पड़ा। तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। आयरलैंड पहुंची और उसके एक दिन बाद ही उसने अभ्यास शुरू कर दिया।

IND vs IRE 2023 Jasprit Bumrah: चोटिल होने के कारण 11 महीने तक बाहर रहने वाले भारत के शीर्ष तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भारतीय नेट्स पर पूरी तेजी और कौशल के साथ गेंदबाजी की। इस 29 वर्षीय तेज गेंदबाज ने भारत की तरफ से अंतिम मैच 25 सितंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद में टी20 के रूप में खेला था।

इसके बाद पीठ की चोट के कारण वह बाहर रहे और उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ा। बुमराह ने तब बहुप्रतीक्षित वापसी की जब उन्हें आयरलैंड के खिलाफ शुक्रवार से डबलिन में शुरू होने वाले तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया।

