IND vs HK, Asia Cup 2022: सूर्यकुमार ने किया धमाका, 22 गेंद में फिफ्टी, कोहली और यादव ने तीसरे विकेट के लिए 42 गेंद में 98 रन जोड़े

IND vs HK, Asia Cup 2022:टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट पर 192 रन बनाए। सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। यादव ने 26 गेंद में नाबाद 68 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। यादव और विराट ने तीसरे विकेट लिए 42 गेंद में 98 रन जोड़े।

𝗜𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗕𝗿𝗲𝗮𝗸: A sparkling 98-run partnership from 42 balls between @imVkohli and @surya_14kumar takes India to 192-2 against Hong Kong. The two batters smashed 78 runs in the last 5 overs.



टीम इंडिया के पूर्व कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ 35 रन बनाने के बाद हांगकांग के खिलाफ 44 गेंद में 59 नाबाद पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और एक चौका शामिल है। कप्तान रोहित शर्मा ने 3500 रन पूरे किए और दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। 13 गेंद में 21 रन बनाए। केएल राहुल ने 39 गेंद में 36 रन बनाए।

A flurry of SIXES in the final over as @surya_14kumar hits the ball to all parts of the ground. He finishes unbeaten on 68 from 26 balls.

सूर्यकुमार यादव ने कहा कि मैंने उन स्ट्रोक्स का अभ्यास किया। मैं बचपन में अपने दोस्तों के साथ रबर बॉल क्रिकेट खेलता था और यहीं से ये शॉट आते हैं। पिच पहले थोड़ी चिपचिपी थी। जब मैं बल्लेबाजी करने जा रहा था तो मैंने रोहित और ऋषभ से बात की। मुझे लगता है कि इस विकेट पर हमारा स्कोर अच्छा है।

कोहली और सूर्यकुमार ने तीसरे विकेट के लिये नाबाद 98 रन की साझेदारी निभायी। इनके अलावा केएल राहुल ने 36 और कप्तान रोहित शर्मा ने 21 रन का योगदान दिया। हांगकांग के आयुष शुक्ला और मोहम्मद गजनफर ने एक एक विकेट झटका।

𝐅𝐈𝐅𝐓𝐘 for @surya_14kumar⚡️



𝐅𝐈𝐅𝐓𝐘 for @surya_14kumar⚡️

A scintillating knock this from SKY as he brings up his half-century in just 22 balls with 6x4, 4x6

T20Is में भारत द्वारा डेथ ओवरों (16-20) में सर्वाधिक रनः

86 बनाम वेस्टइंडीज कोलकाता 2022

80 बनाम इंग्लैंड डरबन 2007

78 बनाम हांगकांग दुबई 2022 *

77 बनाम ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु 2019।