Highlights IND VS ENG: जायसवाल ने 290 गेंदों पर 209 रन बनाए IND VS ENG: जायसवाल का विकेट 41 वर्षीय जेम्स एंडरसन ने लिया IND VS ENG: भारत के लिए कांबली, गावस्कर के बाद सबसे कम उम्र में जायसवाल ने दोहरा शतक लगाया

IND VS ENG: भारत और इंग्लैंड के बीच विजाग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन रिकॉर्ड्स की झड़ी लग गई। भारतीय टीम के ओपनर यशस्वी जायसवाल ने अपने करियर का पहला दोहरा शतक लगाया। 22 साल की उम्र में उन्होंने जो कारनामा करके दिखाया, उसके मुरीद स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हुए। जायसवाल ने 290 गेंदों पर 209 रन बनाए।

JAISWAL HAS SCORED 201* WHEN NO OTHER BATTER HAS SCORED MORE THAN 35. 🤯 pic.twitter.com/O4MVbnfU3p — Johns. (@CricCrazyJohns) February 3, 2024

जिसमें 19 चौके और सात गगनचुंबी छक्के भी जड़े। उनका विकेट 41 वर्षीय जेम्स एंडरसन ने लिया। जायसवाल की पारी की खास बात यह रही कि उन्होंने हाफ सेंचुरी चौके के साथ पूरी की। शतक छक्के लगाकार पूरा किया। 150 रन चौके के साथ और 200 रन पर पहुंचने के लिए उन्होंने चौका लगाया। चलिए आपके बताते हैं कि जायसवाल से पहले कौन से वह दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाया।

- HUNDRED WITH A SIX...!!!

- DOUBLE HUNDRED WITH A SIX AND A FOUR...!!



Yashasvi Jaiswal special in Vizag. 🔥pic.twitter.com/cVsEFN4P0X — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 3, 2024

टेस्ट में भारत के लिए कम उम्र में दोहरा शतक

टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी विनोद कांबली ने साल 1993 में मुंबई के मैदान में इंग्लैंड के खिलाफ 21 साल की उम्र में 224 रन बनाए। कांबली ने इसी साल दिल्ली के मैदान में जिम्बाब्वे के खिलाफ 227 रन बनाए। 1971 में सुनील गावस्कर ने पोर्ट-ऑफ़-स्पेन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 220 रन बनाए। गावस्कर ने यह कारनामा 21 साल की उम्र में लगाया। यशस्वी जायसवाल ने 22 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ 209 रन बनाए।

Gill: The prince who is groomed.



Jaiswal: The prince who rose from ashes !!



Well Played Jaiswal !!#INDvENG#YashasviJaiswalpic.twitter.com/WAQmPOwnNa — Daily Dose of Hitman !!⚡️ (@PureRohitian45) February 3, 2024

लेफ्ट हेंड बल्लेबाज ने जब लगाया दोहरा शतक

भारत के लिए लेफ्ट हेंड बल्लेबाज के तौर पर साल 2007 में सौरव गांगुली ने पाकिस्तान के खिलाफ 239 रन बनाए। कांबली ने इसी साल दिल्ली के मैदान में जिम्बाब्वे के खिलाफ 227 रन बनाए। विनोद कांबली ने साल 1993 में मुंबई के मैदान में इंग्लैंड के खिलाफ 224 रन बनाए। साल 2006 में गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 206 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ साल 2024 में 209 रन बनाए।