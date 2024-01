IND vs ENG Test Series: रहाणे, पुजारा, सरफराज या किशन को मौका नहीं, कोहली की जगह ये खिलाड़ी इंग्लिश बॉलर को कूटेगा, अभ्यास मैच में 111 और 151 रन की पारी में दिखा चुका है दम

Highlights अहमदाबाद में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 151 रन बनाए थे। पिछले साल के अंत में ए टीम के साथ दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर थे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया, जहां पारी की शुरुआत की थी।

IND vs ENG Test Series: भारतीय क्रिकेट टीम ने विराट कोहली की जगह रजत पाटीदार को मौका दिया है। चेतेश्वर पुजारा, सरफराज खान, इशान किशन और अजिंक्य रहाणे को बीसीसीआई ने मौका नहीं दिया। पाटीदार ने इंग्लैंड के खिलाफ अभ्यास मैच में 111 और 151 रन की पारी खेलकर दम दिखा चुके हैं। पाटीदार को इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के 30 वर्षीय बल्लेबाज को विराट कोहली द्वारा व्यक्तिगत कारणों से पहले दो टेस्ट मैचों के लिए अनुपलब्ध रहने के बाद टीम में शामिल किया गया है। पाटीदार हाल ही में शानदार फॉर्म में हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते अहमदाबाद में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 151 रन बनाए थे।

𝘿𝙊 𝙉𝙊𝙏 𝙈𝙄𝙎𝙎! Col. C.K. Nayudu Lifetime Achievement Award winner @RaviShastriOfc speaks about his "icing on the cake" moment 😃👌 #NamanAwards pic.twitter.com/H1Ztd7SzkN

उन्होंने लायंस के खिलाफ अभ्यास मैच में भी 111 रन बनाए थे और पिछले साल के अंत में ए टीम के साथ दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर थे। मंगलवार (23 जनवरी) को हैदराबाद में बीसीसीआई के पुरस्कारों में शामिल हुए पाटीदार ने दिसंबर में पार्ल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकदिवसीय मैच में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया, जहां उन्होंने पारी की शुरुआत की थी।

यहां मौका मिलने पर उनके मध्यक्रम में खेलने की संभावना है। पाटीदार के चयन का मतलब है कि भारत इस समय चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे पर ध्यान नहीं दे रहा है और मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान के लिए इंतजार थोड़ा और लंबा हो गया है। इससे पहले रिंकू सिंह को इंग्लैंड लायंस के खिलाफ दूसरे मल्टी-डे मैच के लिए भारत ए टीम में शामिल किया गया था।

Naman Awards is all about celebrating Indian Cricket, and the legendary Mr. Sunil Gavaskar, and the Rockstar, Ms. @JemiRodrigues, are taking it a notch higher tonight —an unforgettable melange of cricket and music. 🏏🎸🎶 #NamanAwardspic.twitter.com/FZEdGIuKm1