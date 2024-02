IND vs ENG: दूसरे टेस्ट मैच में 106 रन से जीती टीम इंडिया, सीरीज 1-1 से बराबरी पर, 399 रन के लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई इंग्लैंड

Highlights दूसरे टेस्ट मैच में 106 रन से जीती टीम इंडिया इंग्लैंड की टीम रिकॉर्ड 399 रन के लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई इसके साथ ही पांच मैचों की सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है

IND vs ENG 2nd Test: विशाखापत्तनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम रिकॉर्ड 399 रन के लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई। भारतीय टीम ने 106 रनों से मैच अपने नाम कर लिया। अश्विन और बुमराह ने तीन-तीन विकेट लिए। इसके साथ ही पांच मैचों की सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है।

इंग्लैंड की तरफ से जैक क्राउली ने मैच में अपना लगातार दूसरा अर्धशतक बनाया, लेकिन भारत ने दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन सोमवार को पहले सत्र में इंग्लैंड के पांच महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर मैच पर अपना दबदबा कायम कर लिया। इंग्लैंड ने दिन के पहले सत्र में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 127 रन बनाये लेकिन भारतीय स्पिनर लगातार अंतराल पर विकेट चटकाते रहे। कुलदीप यादव ने क्राउली (73) को आउट किया, जबकि लंच के ठीक पहले जसप्रीत बुमराह ने जॉनी बेयरस्टो (26) को आउट कर इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया।

क्राउली इस मुकाबले में अब तक इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साबित हुए। कुलदीप की गेंद पर मैदानी अंपायर ने पगबाधा की अपील को नकार दिया था लेकिन कप्तान रोहित शर्मा का डीआरएस लेने का फैसला सफल रहा। मैच में भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बुमराह ने दो घंटे के सत्र में जमकर गेंदबाजी की। आम तौर पर चार-पांच ओवर के स्पैल डालने वाले बुमराह ने अपने शुरुआती स्पैल में ज्यादा ओवर डाले और फिर गेंदबाजी में वापसी पर बेयरस्टो को पगबाधा किया।

हालांकि एक समय बेन फॉक्स और टॉम हार्टली ने भारतीय टीम की चिंता बढ़ा दी थी लेकिन दोनों को पवैलियन वापस भेज कर बुमराह ने एक बार फिर अपनी काबिलियत की लोहा मनवाया। इंग्लैंड ने अब तक बैजबॉल क्रिकेट खेलते हुए चौथी पारी में अंतिम बल्लेबाजी करते हुए 10 में से 8 मैच जीते थे। लेकिन भारत में ये रणनीति इस मैच में सफल नहीं हुई।