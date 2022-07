IND vs ENG T20 Series: रोहित शर्मा ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला, पंजाब के इस खिलाड़ी ने किया डेब्यू, जानें प्लेइंग इलेवन

Highlights कई खिलाड़ी को आराम दिया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट में नहीं खेल पाए थे। टी20 सीरीज के साथ प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं।

IND vs ENG T20 Series: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में गुरुवार को यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शर्मा टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे। कई खिलाड़ी को आराम दिया गया है।

रोहित कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के कारण इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट में नहीं खेल पाए थे और टी20 सीरीज के साथ प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। भारत ने अर्शदीप सिंह को पदार्पण का मौका दिया है। टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबरी पर छूटा था।

इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): जेसन रॉय, जोस बटलर, डेविड मालन, मोइन अली, लियाम लिविंगस्टोन, हैरी ब्रुक, सैम कुरेन, क्रिस जॉर्डन, टाइमल मिल्स, रीस टॉपली, मैथ्यू पार्किंसन

भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, ईशान किशन, दीपक हुड्डा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल।

इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने कहा कि अपने देश की कप्तानी करते हुए बहुत गर्व का दिन है। इयोन ने टीम को शानदार जगह पर छोड़ा है। टेस्ट टीम देखने में शानदार रही है। उम्मीद है कि हम उस गति को बनाए रखेंगे। हमारे पास कुछ ऑलराउंडर हैं।

