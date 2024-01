IND vs ENG: इंग्लैंड के खिलाफ खराब फॉर्म जारी रहने पर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए शुभमन गिल

Highlights खेल के सबसे लंबे प्रारूप में अपने गिरते फॉर्म के लिए गिल की काफी आलोचना हो रही है बल्लेबाज ने सिर्फ दो गेंदें खेलने के बाद टॉम हार्टले को अपना विकेट उपहार में दे दिया हार्टले की गेंद को ऑफ साइड से खेलने की कोशिश की लेकिन फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर ओली पोप द्वारा कैच कर लिए गए

IND vs ENG: भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज शुबमन गिल का संघर्ष जारी रहा क्योंकि वह रविवार को हैदराबाद में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन शून्य पर आउट हो गए। खेल के सबसे लंबे प्रारूप में अपने गिरते फॉर्म के लिए गिल की काफी आलोचना हो रही है। बल्लेबाज ने सिर्फ दो गेंदें खेलने के बाद टॉम हार्टले को अपना विकेट उपहार में दे दिया। गिल ने हार्टले की गेंद को ऑफ साइड से खेलने की कोशिश की लेकिन फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर ओली पोप द्वारा कैच कर लिए गए। सोशल मीडिया पर यूजर्स उनकी खराब फार्म पर सवाल उठा रहे हैं।

नवोदित स्पिनर टॉम हार्टले के सात विकेट की मदद से इंग्लैंड ने रविवार को शुरुआती टेस्ट के चौथे दिन भारत पर 28 रन की नाटकीय उलटफेर भरी जीत हासिल की। जीत के लिए 231 रनों का पीछा करते हुए, भारत हैदराबाद में खेल के तीसरे सत्र के अंतिम ओवर में 202 रन पर आउट हो गया। हार्टले ने मोहम्मद सिराज को अपने बाएं हाथ की स्पिन से स्टंप आउट कर इंग्लैंड खेमे में जश्न मनाना शुरू कर दिया।

ओली पोप ने 196 रन बनाकर इंग्लैंड को दूसरी पारी की शुरुआत में 190 रन से पीछे रहने के बाद वापसी दिलाई और पांच मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बनाई। हार्टले ने विकेटकीपर-बल्लेबाज के.एस. को बोल्ड कर पांच विकेट लिए। भरत ने 7-62 के आंकड़े और मैच में नौ विकेट लेकर वापसी की। भारत घरेलू सरजमीं पर पसंदीदा के रूप में हाई-प्रोफाइल मुकाबले में आया, 2012 से अजेय टेस्ट श्रृंखला रिकॉर्ड के साथ जब एलिस्टर कुक की इंग्लैंड ने उन्हें 2-1 से हराया।

Give me freedom, Give me fire, Give me Ahmedabad, Or I will retire. Shubman Gill for you!😂❤️‍🔥 pic.twitter.com/t3BOShWYlt

Drop Gill now it's okay he had his chances. Also this is what close fielders will give you a wicket. Our captain didn't do this. We are in huge trouble.