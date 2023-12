IND vs ENG Score, Women’s Test Day 2: भारत ने बनाए 428 रन, इंग्लैंड की टीम 136 पर ALLOUT, टीम इंडिया ने नहीं दिया फॉलोऑन, 312 रन की बढ़त, दीप्ति ने झटके 5 विकेट

Highlights भारत ने पहली पारी में 428 रन बनाए। भारत ने इंग्लैंड टीम को फॉलोऑन नहीं दिया। शुभा सतीश (69) और जेमिमा रोड्रिग्स (68) ने कमाल की पारी खेली।

IND vs ENG Score, Women’s Test Day 2: टी20 सीरीज में हार के बाद में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने कमाल कर दिया। इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र महिला टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड को 138 रन पर ढेर कर दिया। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 428 रन बनाए। भारत ने इंग्लैंड टीम को फॉलोऑन नहीं दिया।

