IND vs ENG odi Series: चहल का 'चौका', 246 पर आउट इंग्लैंड, पंड्या और बुमराह का धमाल, मोइन ने बनाए सबसे अधिक 47 रन

IND vs ENG odi Series: लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में गुरुवार को यहां इंग्लैंड को 246 रन पर समेट दिया। चहल ने 47 रन देकर चार विकेट चटकाए।

हार्दिक पंड्या (28 रन पर दो विकेट) और जसप्रीत बुमराह (49 रन पर दो विकेट) ने भी दो-दो विकेट लेकर उनका अच्छा साथ निभाया। इंग्लैंड का कोई बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाया और पूरी टीम 49 ओवर में पवेलियन लौट गई। मोईन अली और डेविड विली की अर्धशतकीय साझेदारी से टीम ने विषम परिस्थितियों से उबरते हुए सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया।

मोईन ने 47 रन बनाए जबकि विली ने दो जीवनदान का फायदा उठाते हुए 41 रन की पारी खेली। दोनों ने सातवें विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी की। मोईन ने लियाम लिविंगस्टोन (33) के साथ भी छठे विकेट के लिए 46 रन जोड़े। सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने भी 38 रन बनाए।

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बेयरस्टो और जेसन रॉय (23) ने बुमराह और मोहम्मद शमी (48 रन पर एक विकेट) की नई गेंद की जोड़ी का डटकर सामना किया जिन्होंने पहले वनडे में मिलकर नौ विकेट चटकाकर इंग्लैंड को 110 रन पर ढेर किया था।

रॉय ने शमी पर पारी का पहला चौका जड़ा और फिर इस तेज गेंदबाज के ओवर में चौका और छक्का मारा। रॉय आठवें ओवर में 23 रन के स्कोर पर भाग्यशाली रहे जब बुमराह ने अपनी ही गेंद पर उनका कैच टपका दिया। रॉय हालांकि जीवनदान का फायदा नहीं उठा पाए और पंड्या की खराब गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर सीधे सूर्यकुमार यादव के हाथों में खेल गए।

रॉय के आउट होने के बाद बेयरस्टो ने मोर्चा संभाला। उन्होंने चहल पर चौका जड़ने के बाद प्रसिद्ध कृष्णा पर भी दो चौके मारे। बेयरस्टो हालांकि पारी के 15वें ओवर में चहल की गेंद पर स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश में चूककर बोल्ड हो गए। उन्होंने 38 गेंद का सामना करते हुए छह चौके मारे।

चहल ने अपने अगले ओवर में जो रूट (11) को पगबाधा किया जबकि शमी ने जोस बटलर (04) को बोल्ड करके इंग्लैंड का स्कोर चार विकेट पर 87 रन किया। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स (21) ने चहल पर दो चौके मारे लेकिन इसी लेग स्पिनर की सीधी गेंद को चूककर पगबाधा हो गए।

लियाम लिविंगस्टोन (33) ने चहल की गेंद पर लांग आन पर पारी का पहला छक्का जड़ा। इंग्लैंड के रनों का शतक 21वें ओवर में पूरा हुआ। लिविंगस्टोन ने पंड्या की लगातार गेंदों पर भी छक्का और चौका मारा लेकिन इसी तेज गेंदबाज की अगली गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर स्थानापन्न खिलाड़ी श्रेयस अय्यर के हाथों में खेल गए।

उन्होंने 33 गेंद का सामना करते हुए दो छक्के और दो चौके मारे। मोईन और विली ने इसके बाद पारी को संभाला। विली एक रन के निजी स्कोर पर भाग्यशाली रहे जब पंड्या की गेंद पर कृष्णा ने उनका कैच टपका दिया। मोईन और विली दोनों ने कृष्णा पर छक्के मारे। विली को 24 रन के स्कोर पर पंड्या ने दूसरा जीवनदान दिया और इस बार दुर्भाग्यशाली गेंदबाज शमी थे।

शमी के पारी इसी 40वें ओवर में इंग्लैंड के रनों का दोहरा शतक भी पूरा हुआ। मोईन ने बुमराह पर अपना दूसरा छक्का जड़ा लेकिन चाहल ने गेंदबाजी में वापसी करते हुए उन्हें जडेजा के हाथों कैच करा दिया और विली के साथ उनकी 62 रन की साझेदारी का अंत किया।

मोईन ने 64 गेंद का सामना करते हुए दो छक्के और दो चौके मारे। विली ने बुमराह पर छक्का मारा लेकिन इसी ओवर में अय्यर को कैच दे बैठे। उन्होंने 49 गेंद की अपनी पारी में दो चौके और दो छक्के मारे। बुमराह ने रीस टॉप्ली (03) को बोल्ड करके इंग्लैंड की पारी का अंत किया।