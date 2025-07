IND vs ENG 3rd Test Day 1 Updates: 34.5 ओवर के बाद ब्रूक को किया बोल्ड, जसप्रीत बुमराह का जलवा

Highlights IND vs ENG Live Score, 3rd Test Day 1 Updates: दूसरे टेस्ट मैच में बुमराह को आराम दिया गया था। IND vs ENG Live Score, 3rd Test Day 1 Updates: भारत को हार का सामना करना पड़ा। IND vs ENG Live Score, 3rd Test Day 1 Updates: 19 ओवर में 3 मेडन रखते हुए 57 रन देकर विकेट नहीं ले सके

IND vs ENG Live Score, 3rd Test Day 1 Updates: दुनिया के टॉप क्लास बॉलर जसप्रीत बुमराह ने आखिरकार 34.5 ओवर के बाद विकेट ले लिया। बुमराह ने हैरी ब्रूक को 11 रन पर बोल्ड कर दिया। पहले मैच की पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले बूम-बूम बुमराह 34.4 ओवर तक विकेट के लिए तरस गए। पहले मैच की दूसरी पारी में 19 ओवर की गेंदबाजी की और 3 मेडन रखते हुए 57 रन देकर विकेट नहीं ले सके थे और भारत को हार का सामना करना पड़ा। दूसरे टेस्ट मैच में बुमराह को आराम दिया गया था। तीसरे मैच में वापसी की और 16 ओवर में 3 मेडन रखते हुए 29 रन खर्च किए।

Just one change for India but it’s massive 👊



Jasprit Bumrah returns to the playing XI for the Lord’s Test 🔥 #WTC27 | 📝 #ENGvIND: https://t.co/0NCkPJdBEkpic.twitter.com/Qu01oKIpl4 — ICC (@ICC) July 10, 2025

Little Master at Lord's 🤩



Sachin Tendulkar rings the bell ahead of the third #ENGvIND Test 🎉#WTC27pic.twitter.com/EsKiuTir11— ICC (@ICC) July 10, 2025

नितीश रेड्डी को दोहरी सफलता, इंग्लैंड के दो विकेट पर 83 रन

भारतीय ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी ने एक ओवर में दो विकेट झटके जिससे इंग्लैंड का स्कोर बृहस्पतिवार को लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन लंच तक दो विकेट पर 83 रन हो गया। उम्मीद के मुताबिक भारत ने एकमात्र बदलाव करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा की जगह जसप्रीत बुमराह को एकादश में शामिल किया।

That's Lunch on Day 1 in Lord's 🍱



Two wickets in the opening session for #TeamIndia



England 83/2 after 25 overs



Scorecard ▶️ https://t.co/X4xIDiSUqO#ENGvINDpic.twitter.com/2yQ0jOG9MH — BCCI (@BCCI) July 10, 2025

बेन स्टोक्स ने कोच ब्रैंडन मैकुलम के मार्गदर्शन में खेलते हुए घरेलू मैच में सिर्फ दूसरी बार पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बेन डकेट (40 गेंद पर 23 रन) और जैक क्रॉली (43 गेंद पर 18 रन) की सलामी जोड़ी ने पहले घंटे में 13 ओवर में बिना किसी नुकसान के 39 रन बनाकर इंग्लैंड को सतर्क शुरुआत दिलाई।

Caught behind x TWO 😎



Nitish Kumar Reddy gets both the England openers 💪



England 44/2 after 14 overs



Updates ▶️ https://t.co/X4xIDiSmBg#TeamIndia | #ENGvIND | @NKReddy07pic.twitter.com/Pu5UDegYlU — BCCI (@BCCI) July 10, 2025

मैदान की ढलान के कारण भारतीय गेंदबाजों को गेंदबाजी करते समय अभ्यस्त होने में कुछ समय लगा। कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह और एजबेस्टन में मैच में 10 विकेट लेने वाले आकाश दीप को नई गेंद सौंपी। गिल ने पहले घंटे के बाद नर्सरी एंड से रेड्डी को गेंद थमाई और उन्होंने निराश नहीं किया।

पहला विकेट भाग्य के सहारे मिला जब डकेट ने लेग साइड के बाहर की शॉर्ट गेंद पर विकेटकीपर ऋषभ पंत को कैच थमा दिया। ओली पोप अगली ही गेंद पर आउट हो सकते थे लेकिन गिल गली में मुश्किल कैच लपकने में नाकाम रहे। ओवर की आखिरी गेंद पर क्रॉली का विकेट गिरा।

रेड्डी की पिच होने के बाद बाहर की ओर सीम करती हुई गेंद क्रॉली के बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई। हालांकि इस प्रतिष्ठित मैदान की क्षमता 30 हजार दर्शकों से कुछ अधिक है लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरा लंदन इस आयोजन स्थल की ओर उमड़ पड़ा हो।

पास ही स्थित सेंट जोंस वुड ट्यूब स्टेशन से बड़ी संख्या में प्रशंसक यहां पहुंचे। इस बड़े मुकाबले के लिए भारत से भी प्रशंसक आए हैं। बेंगलुरु के एक परिवार ने मैदान के बाहर गैर अधिकृत लोगों से तीन टिकट 1200 पाउंड में खरीदे।