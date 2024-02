IND vs ENG: बुमराह ने बेटे को समर्पित किया 150वां टेस्ट विकेट, जादुई प्रदर्शन के पीछे का राज भी बताया

Highlights बुमराह ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड की पहली पारी तहस नहस कर दी बुमराह ने इंग्लैंड की पहली पारी के 6 विकेट अकेले उखाड़े बुमराह ने ये शानदार उपलब्धि अपने बेटे अंगद को समर्पित की

India vs England 2nd Test: जसप्रीत बुमराह ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड की पहली पारी तहस नहस कर दी। बुमराह ने शनिवार, 3 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ एक के बाद एक खतरनाक गेंद फेंकी जिससे वह भारत में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज करने में सफल रहे। बुमराह ने इंग्लैंड की पहली पारी के 6 विकेट अकेले उखाड़े। इसमें ओली पोप और बेन स्टोक्स को किया गया बोल्ड आउट सबसे शानदार था।

उन्होंने प्रतिद्वंद्वी कप्तान बेन स्टोक्स को आउट करके अपना 150वां टेस्ट विकेट भी हासिल किया। मैच के बाद बुमराह ने ये शानदार उपलब्धि अपने बेटे अंगद को समर्पित की। बीसीसीआई.टीवी से बात करते हुए बुमराह ने कहा कि टीम की सफलता में योगदान देने से उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होती है क्योंकि उनका प्रदर्शन केवल तभी मायने रखेगा जब टीम जीतेगी।

