IND vs ENG: जेम्स एंडरसन ने टेस्ट में 700 विकेट पूरे किए, इस मुकाम पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज

Highlights जेम्स एंडरसन ने एक खास उपलब्धि हासिल की एंडरसन ने टेस्ट में अपने 700 विकेट पूरे किए इस मुकाम पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं

IND vs ENG 5th Test: धर्मशाला में खेले जा रहे पांचवे और आखिरी टेस्ट के दौरान इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने एक खास उपलब्धि हासिल की। तीसरे दिन की सुबह कुलदीप यादव का विकेट लेकर एंडरसन ने टेस्ट में अपने 700 विकेट पूरे किए। एंडरसन इस मुकाम पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। जेम्स एंडरसन ने अपना पहला टेस्ट 2003 में खेला था और और 21 साल बाद, 41 साल की उम्र में उन्होंने 700 विकेट पूरे किए।

41 वर्षीय खिलाड़ी केवल शेन वार्न (708) और मुथैया मुरलीधरन (800) से पीछे हैं। एंडरसन 187 टेस्ट में 26.52 की औसत से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इंग्लैंड के इस तेज गेंदबाज ने घरेलू मैदान पर 434 और विदेश में 266 विकेट लिए हैं। एंडरसन ने एशेज में 117 विकेट लिए हैं। एंडरसन ने 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ लॉर्ड्स में अपना डेब्यू किया था। उनका पहला टेस्ट विकेट मार्क वर्मुलेन थे। अपने पदार्पण के बाद से, एंडरसन इंग्लैंड के आक्रमण का मुख्य आधार रहे हैं। एंडरसन ने 2002 से 2015 के बीच इंग्लैंड के लिए 194 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले और 269 विकेट लिए, जबकि 18 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 19 शिकार किए।

