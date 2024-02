IND vs ENG, 3rd Test: सरफराज खान से माफी मांगी, आखिर क्या है माजरा

Highlights पदार्पण कर रहा यह बल्लेबाज रन आउट हो गया था। 66 गेंद में 62 रन की पारी खेली।

IND vs ENG, 3rd Test: भारत के अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन गुरुवार को रन के लिए बुलाने के गलत फैसले के लिए सरफराज खान से माफी मांगी जिसके कारण पदार्पण कर रहा यह बल्लेबाज रन आउट हो गया था। सरफराज ने 66 गेंद में 62 रन की पारी खेली और वह आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन तेजी से एक रन लेने के लिए बुलाने के जडेजा के गलत फैसले के कारण वह गेंदबाजी छोर पर रन आउट हो गए। जडेजा ने 212 गेंद में नाबाद 110 रन बनाए जिससे भारत ने दिन का खेल खत्म होने तक पांच विकेट पर 326 रन बनाए।

जडेजा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा, ‘‘सरफराज खान के लिए बुरा लग रहा है। यह मेरा गलत फैसला था, आप अच्छा खेले।’’ घरेलू क्रिकेट में ढेरों रन बटोरने वाले सरफराज को भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ा है। उन्हें विशाखापत्तनम में दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय टीम में शामिल किया गया था।

