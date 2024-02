IND vs ENG: यशस्वी जायसवाल ने जड़ा दोहरा शतक, भारत के लिए टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी भी बने

Highlights राजकोट में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पकड़ मजबूत बना ली है यशस्वी जायसवाल ने मैच के चौथे दिन अपना दोहरा शतक पूरा किया यशस्वी जायसवाल का ये तीसरा टेस्ट शतक और दूसरा दोहरा शतक था।

IND vs ENG 3rd Test Day 4: राजकोट में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। यशस्वी जायसवाल ने मैच के चौथे दिन अपना दोहरा शतक पूरा किया। यशस्वी जायसवाल का ये तीसरा टेस्ट शतक और दूसरा दोहरा शतक था। खास बात ये है कि यशस्वी ने अब तक लगाए गए सारे शतकों के दौरान 150 से ज्यादा रन बनाए हैं। 150 पूरा करने के बाद यशस्वी जायसवाल ने जेम्स एंडरसन को लगातार तीन छक्के भी मारे। इसी के साथ जायसवाल भारत के लिए टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए।

