IND vs ENG 3rd Test Day 2: लॉर्ड्स में पहली बार 5 विकेट, जसप्रीत बुमराह ने 4 बल्लेबाज को किया बोल्ड, 13 बार विदेश में 5 विकेट, पहले भारतीय

Highlights ‘ड्यूक्स’ गेंद एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई। 13 बार विदेश में 5 खिलाड़ी को किया आउट। पहले भारतीय हैं। स्क्वायर कट लगाने के बाद अगली गेंद पर स्टोक्स बोल्ड हो गए।

IND vs ENG 3rd Test Day 2: भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहली बार लॉर्ड्स में 5 विकेट लिए है। बूम-बूम बुमराह ने 4 खिलाड़ी को बोल्ड मारा। 2018 में अपने पदार्पण के बाद से एशिया के बाहर टेस्ट मैचों में बुमराह के 47% विकेट बोल्ड या एलबीडब्ल्यू के माध्यम से आए हैं। किसी भी गेंदबाज (न्यूनतम 50 विकेट) के लिए यह उच्चतम प्रतिशत है। जो रूट के 37वां शतक पूरा करने के बाद भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की। ‘ड्यूक्स’ गेंद एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई। 13 बार विदेश में 5 खिलाड़ी को किया आउट। पहले भारतीय हैं।

