IND vs ENG: श्रेयस अय्यर बने टीम इंडिया के लिए मुसीबत, टेस्ट में आखिरी फिफ्टी एक साल पहले जड़ी थी, पिछली 10 पारियों में रहे फुस्स, देखें आंकड़े

IND vs ENG: इंग्लैंड के हाथों पहले टेस्ट में मिली शर्मनाक हार का एक सबसे बड़ा कारण भारतीय टीम के मध्यक्रम का फ्लॉप होना भी था। टेस्ट क्रिकेट में किसी भी टीम का मध्यक्रम उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। लेकिन भारतीय टीम के मध्यक्रम में कई समस्याएं हैं। टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर।

दरअसल श्रेयस अय्यर ने टेस्ट में आखिरी अर्धशतक साल 2022 में जड़ा था। दिसंबर 2022 में मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टेस्ट में अय्यर ने आखिरी टेस्ट फिफ्टी जड़ी थी। लेकिन इसके बाद से उनका बल्ला रनों के लिए तरस रहा है। साल 2023 तो अय्यर के लिए और भी खराब रहा था। साल 2023 में श्रेयस 50 रन के आंकड़े को छूने के लिए तरस गए।

टेस्ट की पिछली 10 पारियों में श्रेयस अय्यर ने 4, 12, 0, 26, 31, 6, 0, नाबाद 4, 35 और 13 रन बनाए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि अय्यर रनों के लिए कितना जूझ रहे हैं। इस दौरान अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना किया है।

