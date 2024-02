IND vs ENG: फील्डिंग एफर्ट से नाखुश कप्तान रोहित शर्मा ने गुस्से में टीम के खिलाड़ियों को दी गाली, वीडियो वायरल

Highlights भारत ने पहली पारी में इंग्लैंड को खेल समाप्त होने तक 253 रन पर ऑल आउट किया खेल समाप्त होने तक भारत ने बिना विकेट गंवाए दूसरी पारी में 28 बना लिए हैं कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल क्रमश: 13 और 15 रन बनाकर खेल रहे हैं

IND vs ENG 2nd Test: भारत के कप्तान रोहित शर्मा शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में अपने साथियों के क्षेत्ररक्षण प्रयासों से खुश नहीं दिखे। इस वजह से मैच के दौरान उन्हें अपने टीम के खिलाड़ियों को गाली देते हुए स्टंप माइक पर सुना गया। यह घटना दूसरे सत्र में घटी जब जॉनी बेयरस्टो (16*) और बेन स्टोक्स (1*) स्ट्राइक पर थे और इंग्लैंड का स्कोर 31वें ओवर में 4 विकेट पर 143 रन था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 396 रन पर आउट होने के बाद भारत ने इंग्लैंड को खेल समाप्त होने तक 253 रन पर ऑल आउट कर दिया है। साथ ही अपनी दूसरी पारी भी स्टार्ट कर दी है। खेल समाप्त होने तक भारत ने बिना विकेट गंवाए 28 बना लिए हैं। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल क्रमश: 13 और 15 रन बनाकर खेल रहे हैं।

इसी के साथ भारत अब इंग्लैंड से 171 रन आगे है। घरेलू टीम के लिए जसप्रीत बुमराह 45 रन देकर 6 विकेट लेकर मुख्य विध्वंसक रहे हैं, जबकि कुलदीप यादव ने 3 विकेट हासिल किए और अक्षर पटेल ने भी एक विकेट लिया।

Rohit Sharma Abusing his teammates and their mother's 😡pic.twitter.com/g2GtIGVaJ8