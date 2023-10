IND vs BAN, World Cup 2023: कल 'चौका' लगाने की बारी!, तीन जीत के साथ शीर्ष पर टीम इंडिया, जानें कहां देखें लाइव मैच

Highlights तीन मैचों में तीन प्रभावशाली जीत दर्ज की है और अंक तालिका में भी शीर्ष पर है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ दो लगातार हार का सामना करना पड़ा। मैच 2 बजे से शुरू होगा और आप डिजनी हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

IND vs BAN, World Cup 2023: भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी विश्व कप 2023 के 17वें मैच में (गुरुवार) 19 अक्टूबर को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में बांग्लादेश से भिड़ेगी। भारत ने टूर्नामेंट में अपने शुरुआती तीन मैचों में तीन प्रभावशाली जीत दर्ज की है और अंक तालिका में भी शीर्ष पर है। टीम इंडिया की नजर चौथी जीत पर है।

बांग्लादेश ने टूर्नामेंट की शुरुआत अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार जीत के साथ की, लेकिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ दो लगातार हार का सामना करना पड़ा। टीम के कप्तान शाकिब अल हसन मामूली चोट से जूझ रहे हैं, लेकिन भारत के खिलाफ अहम मैच से पहले उनके ठीक होने की संभावना है। मैच 2 बजे से शुरू होगा और आप डिजनी हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

