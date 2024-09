IND vs BAN: कौन हैं दिलीप सर?, अश्विन ने कहा- सुपर स्टार, इंटरनेट पर ढूंढा तो नाम के साथ ‘इंटरनेट पर मशहूर हस्ती’ आ रहा था...

Highlights सबसे पहले बात करते हैं दिलीप सर की। ‘इंटरनेट पर मशहूर हस्ती’ आ रहा था। हमारे ‘सेलिब्रिटी’ क्षेत्ररक्षण कोच हैं। सुपर स्टार।

IND vs BAN: बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अपने हरफनमौला खेल से भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले रविचंद्रन अश्विन ने टीम की स्लिप क्षेत्र में क्षेत्ररक्षण में सुधार का श्रेय दी दिलीप को देते हुए कहा कि क्षेत्ररक्षण कोच ने काफी मेहनत की है। दिलीप राहुल द्रविड़ के मुख्य कोच रहते आर श्रीधर की जगह भारतीय टीम के क्षेत्ररक्षण कोच बने थे। टीम प्रबंधन ने गौतम गंभीर के मुख्य कोच बनने के बाद भी उन्हें बरकरार रखने का फैसला किया। दिलीप ने टीम के क्षेत्ररक्षण में कुछ नये प्रयोग किये जो काफी सफल रहे।

