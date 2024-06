IND vs BAN, T20 World Cup 2024: प्लेयर ऑफ द मैच हार्दिक ने खोले राज, कहा- ऐसे रणनीति बनाकर बांग्लादेश को कूटा, हमें टीम पर गर्व...

Highlights IN D vs BAN, T20 World Cup 2024: कड़ी मेहनत करते हैं और यह लंबे समय तक मेरे साथ रहा है। IND vs BAN, T20 World Cup 2024: हार्दिक ने 27 गेंद पर 50 रन बनाए और एक विकेट भी लिया। IND vs BAN, T20 World Cup 2024: मैं पिछले दिनों राहुल (द्रविड़) सर से बात कर रहा था।

IND vs BAN, T20 World Cup 2024: भारत के उपकप्तान और बांग्लादेश के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने कहा कि हमें टीम पर गर्व है। हमने वास्तव में अच्छा क्रिकेट खेला है। किसी भी चीज़ से बढ़कर हम एक साथ रहे हैं और अपनी योजनाओं सफलता दर सफलता करते रहे हैं। हार्दिक ने 27 गेंद पर 50 रन बनाए और एक विकेट भी लिया। मैं पिछले दिनों राहुल (द्रविड़) सर से बात कर रहा था, और उन्होंने कहा कि भाग्य उन लोगों को मिलता है जो कड़ी मेहनत करते हैं और यह लंबे समय तक मेरे साथ रहा है।

Contributing in all facets of the game 🏏



Hardik Pandya takes home the @Aramco POTM after his quickfire half-century and crucial wicket to break the opening stand 🏅#T20WorldCup#INDvBANpic.twitter.com/mVEfCv5Z1A — ICC (@ICC) June 22, 2024

A power-packed batting display from India 🔥



Hardik Pandya's blazing fifty propels India to 196/5 against Bangladesh 🙌#T20WorldCup | #INDvBAN | 📝: https://t.co/gigbFbmGLSpic.twitter.com/ZafKPwEFi8 — ICC (@ICC) June 22, 2024

भारत के 197 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम कुलदीप (19 रन पर तीन विकेट), जसप्रीत बुमराह (13 रन पर दो विकेट) और अर्शदीप (30 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने आठ विकेट पर 146 रन ही बना सकी।

इससे पहले पंड्या (नाबाद 50 रन, 27 गेंद, चार चौके, तीन छक्के) के तेजतर्रार अर्धशतक के अलावा विराट कोहली (37), ऋषभ पंत (36) और शिवम दुबे (34) की उपयोगी पारियों से भारत ने पांच विकेट पर 196 रन बनाए। पंड्या ने एक विकेट भी हासिल किया।

A quick fire half-century 🔥



Hardik Pandya brings up his @MyIndusIndBank Milestone in just 27 balls 💥#T20WorldCup#INDvBANpic.twitter.com/ktN3dzFaRd — ICC (@ICC) June 22, 2024

पंड्या ने मैच के बाद कहा, ‘‘मुझे लगता है कि हम काफी अच्छा क्रिकेट खेले। हमने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और अपनी योजनाओं को अच्छी तरह लागू किया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘कुछ परिस्थितियों में सभी को आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी होती है। मुझे अहसास हुआ कि बल्लेबाज हवा का इस्तेमाल करना चाहते थे।’’ पंड्या ने अपनी गेंदबाजी के संदर्भ में कहा, ‘‘मुझे बस यह सुनिश्चित करना था कि मैं उन्हें हवा के बहाव वाली जगह पर शॉट नहीं मारने दूं, यह बल्लेबाज से एक कदम आगे रहने के बारे में था।’’

A disciplined bowling effort from India has restricted Bangladesh to 67/2 at the halfway mark of the chase!#T20WorldCup | #INDvBAN | 📝: https://t.co/3GDv2tzlAspic.twitter.com/xKp3q2fmF2 — ICC (@ICC) June 22, 2024

पंड्या ने मेहदी हसन की लगातार गेंदों पर छक्का और चौका जड़कर तेवर दिखाए जबकि दुबे ने भी शाकिब और तंजीम पर छक्के के साथ 17वें ओवर में टीम के 150 रन पूरे किए। दुबे ने रिशाद पर भी छक्का मारा लेकिन अगली गेंद पर बोल्ड हो गए। उन्होंने 24 गेंद की अपनी पारी में तीन छक्के मारे। पंड्या ने रिशाद और तंजीम पर छक्के मारे और अंतिम ओवर में मुस्ताफिजुर पर तीन चौकों के साथ 27 गेंद में अर्धशतक पूरा किया।