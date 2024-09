IND vs BAN 1st Test Day 1: 5 साल बाद बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू मैदान पर उतरे 3 तेज गेंदबाज, भारतीय टीम संकट में, रोहित, गिल और विराट आउट

Highlights IND vs BAN LIVE updates, 1st Test Day 1: शुभमन गिल 8 गेंद में खाता नहीं खोल सके। IND vs BAN LIVE updates, 1st Test Day 1: कप्तान रोहित शर्मा 6 रन बनाकर आउट हुए। IND vs BAN LIVE updates, 1st Test Day 1: विराट कोहली 6 रन बनाकर आउट हुए।

IND vs BAN LIVE updates, 1st Test Day 1: भारत और बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही और 10 ओवर में 35 रन जोड़कर तीन बड़े खिलाड़ी आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा 6, शुभमन गिल 0 और विराट कोहली 6 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश के हसन महमूद ने तीनों विकेट अपने नाम किया। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 तेज गेंदबाज को उतारा है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाश दीप प्लेइंग इलेवन में खेल रहे हैं।

पिछली बार भारत ने घरेलू टेस्ट में तीन तेज गेंदबाज बांग्लादेश के खिलाफ ही खेले थे। 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचों में क्रमशः इंदौर और कोलकाता (डे/नाइट) में इशांत शर्मा, उमेश यादव और मोहम्मद शमी एकादश में थे। यह भारत में किसी टेस्ट मैच में किसी मेहमान टीम द्वारा भारत को पहले बल्लेबाजी करने का नौवां उदाहरण है।

पिछले आठ में से छह ड्रॉ पर खत्म हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने दो बार 10 विकेट से जीत हासिल की। 2001 में वानखेड़े में और 1969 में ईडन गार्डन में भारत को मात दी थी। आखिरी बार ईडन गार्डन में श्रीलंका के साथ बारिश से प्रभावित ड्रॉ हुआ था। 2017 (वेस्टइंडीज ने 2019 में लखनऊ में अफगानिस्तान के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का विकल्प चुना था और 9 विकेट से जीत हासिल की थी)।