IND Vs BAN: बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच न हारने का रिकॉर्ड कायम, जानें प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज कौन

Highlights ड्रेसिंग रूम में उनके साथी खिलाड़ी एक-दूसरे को बधाई दे रहे थे। सभी को दिखाया की टर्निंग सतह पर कैसे खेलना है। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में तीन विकेट से रोमांचक जीत दिलाई।

IND Vs BAN: श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन ने कमाल का प्रदर्शन किया और भारत ने सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। अश्विन खुशी से हवा में मुक्का मारते हुए दिखे। साथी खिलाड़ी अय्यर भी खुश थे और इसलिए ड्रेसिंग रूम में उनके साथी खिलाड़ी एक-दूसरे को बधाई दे रहे थे।

रविचंद्रन अश्विन को प्लेयर ऑफ द मैच और चेतेश्वर पुजारा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।बांग्लादेश से जीत छीन ली। भारत 74 रन पर 7 विकेट खो दिया था। 145 रन पहाड़ जैसा लग रहा था। अश्विन-अय्यर की साझेदारी ने टीम इंडिया की लाच बचा ली। भारत आज तक बांग्लादेश से टेस्ट मैच कभी नहीं हारा है।

74ः एल अमर सिंह-लाल सिंह बनाम इंग्लैंड लॉर्ड्स 1932 (पहला टेस्ट)

71ः एस अय्यर-आर अश्विन बनाम बान मीरपुर 2022

70- कपिल देव - एल शिवरामकृष्णन बनाम एसएल कोलंबो 1985।

3000+ runs & 400+ wickets in Test cricket: One & only Ravichandran Ashwin.



The man, The Myth, The Legend. pic.twitter.com/GPImG7ooIh