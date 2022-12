IND vs BAN: मैच भले हारा भारत, पर चोटिल हिटमैन ने जीता दिल, सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछा- तुम पहले क्यों नहीं आए?

Highlights रोहित शर्मा ने नॉट आउट रहते हुए 28 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 छक्के और 3 चौके लगाए सोशल मीडिया पर बांग्लादेश की जीत से ज्यादा रोहित की इस पारी की चर्चा हो रही है क्रिकेट फैंस मायूस होकर ट्विटर पर हैशटैग के साथ पूछ रहे हैं तुम पहले क्यों नहीं आए?

IND vs BAN 2nd ODI: बांग्लादेश के खिलाफ बुधवार को खेले गए मुकाबले में भारत भले ही मैच हार गया हो, लेकिन क्रिकेट फैंस का दिल तो कप्तान रोहित शर्मा ने जीता। चोटिल होने के बाद भी नौवें नंबर पर हिटमैन ने टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों को खेल की आखरी गेंद तक बनाए रखा और भारत 5 रनों के मामूली अंतर से मैच हार गया। रोहित शर्मा ने नॉट आउट रहते हुए 28 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 छक्के और 3 चौके लगाए।

सोशल मीडिया पर बांग्लादेश की जीत से ज्यादा रोहित की इस पारी की चर्चा हो रही है। क्रिकेट फैंस मायूस होकर ट्विटर पर हैशटैग के साथ पूछ रहे हैं तुम पहले क्यों नहीं आए? सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस उन्हें सम्मान दे रहे हैं। बता दें कि रोहित शर्मा मैच में उस समय आए जो जब भारत की उम्मीद एक तरह से टूट चुकी थी। लेकिन रोहित शर्मा ने अपने विस्फोटक अंदाज से भारत की गेम में वापसी कराई। लेकिन दुर्भाग्य से वह अपनी टीम को मैच जिता न सके। अंतिम गेंद में जीत के लिए 6 रनों की दरकार थी।

