IND vs BAN, First Test: चेपॉक स्टेडियम में कौन किस पर भारी?, जानें रिकॉर्ड, जीत-हार आंकड़े, सर्वाधिक रन और विकेट किस खिलाड़ी के नाम!

IND vs BAN, First Test: पाकिस्तान टीम को घर में हारने के बाद बांग्लादेश की टीम सातवें आसमान पर है। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो पहले ही टीम इंडिया पर हमला बोलकर चेतावनी जारी कर चुके हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से हराया। बांग्लादेश दो मैचों की टेस्ट सीरीज और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए भारत का दौरा कर रहा है। पहला टेस्ट 19 सितंबर को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में शुरू होगा। नए मुख्य कोच गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में पहली टेस्ट सीरीज है। इसके बाद भारत न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलेगी।

IND vs BAN, First Test: एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई में भारत का टेस्ट रिकॉर्डः

मैचः 34

जीतः 15

हारः 7

ड्राः 11

टाईः 01

आखिरी मैच: भारत ने इंग्लैंड को 317 रनों से हराया (2021)

उच्चतम स्कोर: 759/7d बनाम इंग्लैंड, 2016

न्यूनतम स्कोर: 83 रन बनाम इंग्लैंड 1977

IND vs BAN, First Test: चेपॉक टेस्ट में भारत के लिए सर्वाधिक रन-

सुनील गावस्करः 1018

सचिन तेंदुलकरः 970

गुंडप्पा विश्वनाथः 785

वीरेंद्र सहवागः 729

कपिल देवः 708।

IND vs BAN, First Test: चेपॉक पर टेस्ट में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट-

अनिल कुंबलेः 48

हरभजन सिंहः 42

कपिल देवः 40

इरापल्ली प्रसन्नाः 36

बिशन सिंह बेदीः 31।

अगर आप खेलने की एक शैली अपनाओगे तो टीम प्रगति नहीं करेगी: गंभीर

मुख्य कोच गौतम गंभीर चाहते हैं कि भारतीय टीम एकतरफा रुख अपनाने या पिच की प्रकृति जैसे बाहरी कारकों में फंसने के बजाय अपनी रणनीतियों में लचीलापन बनाए रखे क्योंकि ऐसा नहीं करने से एक इकाई के रूप में उसके विकास में बाधा आ सकती है। गंभीर ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट की पूर्व संध्या पर बुधवार को यहां प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘‘मेरा हमेशा से मानना रहा है कि सर्वश्रेष्ठ शैली वह है जो शैली आपको जीत दिलाए। हम ऐसी टीम बनना चाहते हैं जो एक शैली अपनाने की जगह सामंजस्य बैठाए और तेजी से सीखे।

अगर आप एक शैली को अपनाना शुरू करोगे तो प्रगति नहीं कर पाओगे।’’ भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गंभीर चाहते हैं कि खिलाड़ी किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने के बजाय सक्रिय रहकर उसका सामना करने को तैयार रहें। उन्होंने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि खिलाड़ी स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार खेलें और फिर प्रगति करते रहें।

आप जानते हैं कि किसी खास शैली को नाम देना सिर्फ एक ही तरह से खेलने जैसा है।‘‘ गंभीर ने कहा, ‘‘इसलिए प्रयास करना परिणामों के बारे में है और जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया है, सर्वश्रेष्ठ शैली वह है जो काम करती है।’’ गंभीर हमेशा से घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने के पक्षधर रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने अपने विचार दोहराते हुए कहा कि भारत को अपने घरेलू हालात का फायदा उठाने पर क्रिकेट खेलने वाले अन्य देशों से अलग नहीं माना जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘जब आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका जैसी जगहों पर जाते हैं तो टेस्ट मैच ढाई दिन में खत्म हो जाता है तब इतनी चर्चा नहीं होती।’’ भारतीय कोच ने तर्क दिया, ‘‘लेकिन जब विपक्षी टीम भारत आती है और अगर टेस्ट मैच ढाई दिन में खत्म हो जाता है तो हम कहते रहते हैं कि स्पिनरों के लिए बहुत ज्यादा मदद है।’’

गंभीर ने कहा कि टेस्ट मैच कितने दिन चलेगा इसकी गारंटी के साथ पिच तैयार करना असंभव है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर तेज गेंदबाजों के लिए बहुत ज्यादा मदद है तो कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस मोर्चे पर निष्पक्ष और स्पष्ट होना चाहिए।

मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं भी आप ऐसा विकेट तैयार कर सकते हैं जहां आप कह सकें कि यह टेस्ट मैच पांच दिन तक चलेगा।’’ गंभीर ने कहा कि सभी परिस्थितियों में खेलने का खिलाड़ियों का कौशल, 22 गज की पिच की प्रकृति से अधिक मायने रखता है।