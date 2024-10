IND vs BAN, 3rd T20I: हार्दिक पंड्या और रियान पराग को पीछे छोड़ युवा ऑलराउंडर ने जीता 'इम्पैक्ट फील्डर' पुरस्कार?, क्षेत्ररक्षण कोच टी दिलीप ने की सराहना

Highlights हार्दिक पंड्या और रियान पराग को पीछे छोड़ा। ‘टॉप गियर में फॉर्मूला वन कार’ से की। पांच रन प्रति ओवर की शानदार इकॉनमी रेट के साथ गेंदबाजी की।

IND vs BAN, 3rd T20I: भारत के युवा ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टी20 श्रृंखला में शानदार क्षेत्ररक्षण करने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का 'इम्पैक्ट फील्डर' पुरस्कार हासिल किया। वाशिंगटन ने इस पुरस्कार की दौड़ में हार्दिक पंड्या और रियान पराग को पीछे छोड़ा। भारत के क्षेत्ररक्षण कोच टी दिलीप ने वाशिंगटन के क्षेत्ररक्षण में उत्कृष्ट सुधार की सराहना की और कहा कि वह क्षेत्ररक्षण करते समय एक अलग तरह के खिलाड़ी नजर आए। भारत ने संजू सैमसन के बेहतरीन शतक की मदद से बांग्लादेश को तीसरे मैच में 133 रन से हराकर टी20 सीरीज 3-0 से जीती और इस तरह से टेस्ट और टी20 सीरीज में 5-0 से क्लीनस्वीप किया। दिलीप के दावेदार नंबर एक पंड्या थे।

क्षेत्ररक्षण कोच ने मैदान पर उनकी ऊर्जा की तुलना ‘टॉप गियर में फॉर्मूला वन कार’ से की। पराग किसी मुश्किल कैच को भी बेहद आसान बनाने के कारण दूसरे नंबर के दावेदार थे। लेकिन वाशिंगटन ने सीमा रेखा पर सटीक क्षेत्ररक्षण के दम पर इन दोनों को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने श्रृंखला में तीन कैच लपके और केवल पांच रन प्रति ओवर की शानदार इकॉनमी रेट के साथ गेंदबाजी की।

वाशिंगटन ने जितेश शर्मा से पदक हासिल करने के बाद कहा,‘‘यह सचमुच हैरानी भरा लगता है। मैं जब भी मैदान पर होता हूं तो अपना शत प्रतिशत योगदान देने का प्रयास करता हूं। स्थिति कैसी भी हो प्रत्येक खिलाड़ी मैदान पर अपना योगदान दे सकता है। मैं इस पुरस्कार के लिए आभारी हूं। मैं दिलीप सर और सहयोगी स्टाफ के अन्य सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं।’’

भारत अब 16 अक्टूबर को बेंगलुरु में शुरू होने वाली तीन टेस्ट मैचों की घरेलू श्रृंखला में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। इसके बाद भारत की सीमित ओवरों की टीम अगले महीने चार मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी।