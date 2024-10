VIDEO: मयंक यादव ने पहला अंतरराष्ट्रीय ओवर मेडन फेंका, 146 की स्पीड में लिया अपने T20I करियर का पहला विकेट

IND vs BAN, 1st T20I: बांग्लादेश के खिलाफ रविवार को अपने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू मैच में भारत के तेज गेंदबाज मयंक यादव ने अपना पहला ओवर मेडन डाला। जबकि दूसरे ओवर में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय टी20 विकेट लिया। भारत के इस युवा गेंदबाज ने अपने पहले मैच में गजब की छाप छोड़ी।

बांग्लादेश के खिलाफ पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने आए मयंक ने ओवर की चौथी गेंद 147.3 किलो मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी। इस ओवर में मेहमान टीम के बल्लेबाज तोहिद हृदय सकापकाते नजर आए। जबकि दूसरे ओवर में उन्होंने अपनी पहली गेंद 148.7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार गेंद फेंकी। इस समय क्रीज पर शांतो थे, जिन्होंने इस गेंद पर एक रन लिया।

