IND vs AUS World Cup 2023 final: कल फाइनल महामुकाबला, जानें पिच रिपोर्ट, आँकड़े और स्कोर, कौन आगे, सबकुछ जानिए

Highlights कपिल देव की अगुवाई में भारतीय टीम ने 1983 में जब विश्व कप का खिताब जीता था। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारतीय टीम 2011 में जब दूसरी बार विश्व चैम्पियन बनीं। रन-स्कोरिंग के लिए बहुत अनुकूल नहीं है।

IND vs AUS World Cup 2023 final pitch report: भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल फाइनल महामुकाबला खेला जाएगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में भारत रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा।

इस स्थल ने अब तक टूर्नामेंट में ओपनर सहित चार मैचों की मेजबानी की है और यह रन-स्कोरिंग के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। सबसे बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलिया का 286 रन है, जिसे इंग्लैंड चेज़ करने में नाकाम रहा और 253 रन पर आउट हो गया। मौजूदा विश्व कप में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने आयोजन स्थल पर हुए चार मैचों में से तीन में जीत हासिल की है।

🏟️ The Narendra Modi Stadium. One day to go! 😍 #CWC23 pic.twitter.com/UD4v94q9H5

अहमदाबाद में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों के लिए कोई अनुचित लाभ नहीं है। आयोजन स्थल पर आयोजित 30 एकदिवसीय मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली और पीछा करने वाली टीमों ने समान रूप से 15 मैच जीते हैं। पिछले 10 मैचों में पलड़ा केवल दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीमों के पक्ष में झुका हुआ है। छह गेम जीते हैं।

We are all ready to witness the history 🔥🔥 pic.twitter.com/NMYTYfTaEf

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फाइनल उसी काली मिट्टी की पिच पर होगा जिसका इस्तेमाल भारत और पाकिस्तान के बीच लीग चरण के मैच के लिए किया गया था। मेन इन ब्लू ने पाकिस्तान के 192 रन के लक्ष्य को बहुत कम समय में पूरा कर लिया, और इसे सात विकेट शेष रहते और लगभग 20 ओवर शेष रहते हासिल कर लिया।

मैच खेले गएः 30

पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती: 15

दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम: 15

पहली पारी का औसत कुल: 243

औसत पहली पारी में जीत का कुल योग: 253

पहली पारी का उच्चतम कुल योग: 365

उच्चतम सफल रन-चेज़: 325

2023 विश्व कप में अब तक अहमदाबाद की पिच से स्पिनरों को मदद मिली है। भले ही स्पिनरों (22) की तुलना में तेज गेंदबाजों ने अधिक विकेट (35) लिए हैं, लेकिन बाद वाले बहुत किफायती रहे हैं, केवल 4.89 रन प्रति ओवर की दर से। एडम ज़म्पा (21 रन पर तीन विकेट) ने इंग्लिश बल्लेबाजों को परेशान किया, जबकि कुलदीप यादव (35 रन पर दो विकेट) ने इस पिच पर पाकिस्तान के मध्यक्रम को घुमाया।

12 साल के बाद रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम रविवार को अहमदाबाद के मोटेरा स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मुकाबले में उतरेगी। इन 12 वर्षों के दौरान क्रिकेट देश के लिए ‘सॉफ्ट पावर’ बन गया है। ‘सॉफ्ट पावर’ किसी देश के अपने भू-राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए खेल और संस्कृति के उपयोग को दर्शाता हैं।

"In sport, there is nothing more satisfying than..." 💬



Pat Cummins and Australia have a plan to tame the overwhelming home support for India at the #CWC23 Final 👀https://t.co/qsoNS7SW5z