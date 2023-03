IND vs AUS 4th Test: घर में लगातार 16वीं सीरीज जीते, ऑस्ट्रेलिया टीम का सपना टूटा, जानें प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच कौन

Highlights 2018-19 और 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराना शामिल है। अब 2023 WTC फाइनल के लिए अपनी बर्थ बुक कर ली है। ऑस्ट्रेलिया टीम का सपना फिर से टूट गया।

IND vs AUS 4th Test: ऑस्ट्रेलिया टीम का सपना फिर से टूट गया। टीम इंडिया ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी पर 2-1 से कब्जा कर लिया। भारतीय टीम का दबदबा कायम रहा। इससे पहले भारतीय टीम ने लगातार तीन बार ऑस्ट्रेलिया को इसी अंतर से हराया है। इसमें 2017 में घरेलू सीरीज के अलावा 2018-19 और 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराना शामिल है।

Runs galore here in Ahmedabad with the final Test resulting in a Draw!



A series to remember for both teams 👍👍#TeamIndia | #INDvAUS

रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा मैन ऑफ द सीरीज रहे। भारत ने अपने घर में लगातार 16वीं सीरीज जीत दर्ज की है। दोनों ने अब 2023 WTC फाइनल के लिए अपनी बर्थ बुक कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने इसे पहले किया था। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

2011 से भारत में टीम इंडिया-ऑस्ट्रेलिया मैचः प्लेयर ऑफ द सीरीज

2013: आर अश्विन (29 विकेट, 20 रन)

2017: आर जडेजा (25 विकेट, 127 रन)

2023: आर अश्विन (25 विकेट, 86 रन) और आर जडेजा (22 विकेट, 135 रन)।

अंतिम चार बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीजः

2016/17-भारत: भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की

2018/19-ऑस्ट्रेलिया: भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की

2020/21-ऑस्ट्रेलिया: भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की

2022/23- भारत: भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की और लगातार चार बीजीटी सीरीज जीता।

India 🇮🇳 🤝🏻 Australia 🇦🇺



The final Test ends in a draw as #TeamIndia win the Border-Gavaskar series 2-1 🏆#INDvAUS

क्राइस्टचर्च में श्रीलंका पर न्यूजीलैंड की दो विकेट की रोमांचक जीत के साथ ही भारत ने विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज के आखिरी टेस्ट से पहले के समीकरण में श्रीलंका को डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड दौरे पर 2-0 से जीत दर्ज करनी थी।

सीरीज के शुरुआती मैच में उसकी हार ने भारत की जगह पक्की कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले टेस्ट मैच को जीत कर पहले ही डब्ल्यूटीसी फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। डब्ल्यूटीसी का फाइनल सात जून से लंदन के द ओवल में खेला जायेगा। मैच के आखिरी दिन पिच से गेंदबाजों को मदद नहीं मिली।

पहली पारी में 91 रन से पिछड़ने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी दूसरी पारी में दो विकेट पर 175 रन बनाये। दोनों कप्तान जब मैच को समाप्त करने पर सहमत हुए तब लाबुशेन 63 और स्मिथ 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत ने सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों को जीता था जबकि ऑस्ट्रेलिया ने इंदौर टेस्ट को जीकर वापसी की थी।