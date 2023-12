IND vs AUS, 4th T20I: बकाया बिल के कारण रायपुर स्टेडियम में बिजली नहीं, आज होना है मुकाबला

Highlights रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैच आयोजन स्थल पर बिना बिजली के खेला जाएगा शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम पर 3.16 करोड़ रुपये का बिल बकाया है जिसके कारण 5 साल पहले बिजली कनेक्शन काट दिया गया था

IND vs AUS, 4th T20I: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 मैच शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं, एक अनोखी समस्या सामने आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैच आयोजन स्थल पर बिना बिजली के खेला जाएगा क्योंकि साल 2009 से बिल का भुगतान नहीं किया गया है। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम पर 3.16 करोड़ रुपये का बिल बकाया है, जिसके कारण 5 साल पहले बिजली कनेक्शन काट दिया गया था। हालांकि आयोजन स्थल में एक अस्थायी कनेक्शन मौजूद है, लेकिन यह केवल दर्शक दीर्घा और प्रेस बॉक्स के लिए ही पर्याप्त है। आज के मैच के लिए एक जनरेटर को समीकरण में आना चाहिए।

यह बात सामने आई है कि राजधानी के ग्रामीण मंडल प्रभारी अशोक खंडेलवाल ने बताया कि राज्य क्रिकेट संघ के सचिव ने स्टेडियम में अस्थाई कनेक्शन की सुविधा बढ़ाने के लिए आवेदन किया है। यह बात सामने आई है कि राजधानी के ग्रामीण मंडल प्रभारी अशोक खंडेलवाल ने बताया कि राज्य क्रिकेट संघ के सचिव ने स्टेडियम में अस्थाई कनेक्शन की सुविधा बढ़ाने के लिए आवेदन किया है। स्टेडियम की क्षमता फिलहाल 200 केवी है और इसे बढ़ाकर 1 हजार केवी करने का अनुरोध किया गया है, जिसे मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हो सका है।

