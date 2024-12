VIDEO: जडेजा की तलवारबाजी देख भागे कंगारू, चौके-छक्कों की बारिश...

IND vs AUS 3rd Test Match: रविंद्र जडेजा ने अपना अर्धशतक पूरा करके भारत को छह विकेट पर 180 रन तक पहुंचाया जब बारिश के कारण तीसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन लंच के बाद खेल फिर रोकना पड़ा। जडेजा 52 और नीतिश कुमार रेड्डी नौ रन बनाकर क्रीज पर थे जब बारिश शुरू हो गई। भारत अभी भी आस्ट्रेलिया से 237 रन से पीछे। इससे पहले केएल राहुल ने भारत के लिये 139 गेंद में 84 रन बनाये थे। रविंद्र जडेजा इस समय 65 रनों पर नाबाद खेल रहे हैं। वहीं भारत का स्कोर इस समय 8 विकेट खोकर 201 रन है, यशस्वी जायसवाल 2 गेंद खेलकर 4 रन ही बना सके, के एल राहुल ने 8 चौके लगाए और 139 गेंदों में 84 रन बना डाले, शुभमन गिल सिर्फ 1 रन ही बना सके, विराट कोहली सिर्फ 3 रन के स्कोर पर आउट हो गए, ऋषभ पंत का जादू भी नहीं चला और वो 9 रन पर आउट हो गए, कप्तान रोहित शर्मा भी सिर्फ 10 रन ही बना सके, वहीं नीतीश कुमार रेड्डी 61 गेंद खेलकर 16 रन ही बना सके।

