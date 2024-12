IND vs AUS 2nd Test: 14.1 ओवर, 48 रन और 6 विकेट?, मिचेल स्टार्क की आंधी में उड़े भारतीय सूरमा?, रोहित और विराट सस्ते में निपटे

Highlights शुभमन गिल ने 31 रन की पारी खेली। नितीश कुमार रेड्डी ने सर्वाधिक 42 रन बनाए। लोकेश राहुल ने 37 की पारी खेली।

IND vs AUS 2nd Test LIVE: ऑस्ट्रेलिया ने दिन-रात्रि के दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को यहां चाय से पहले भारत को पहली पारी में 180 रन पर समेट दिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क ने 48 रन देकर छह विकेट चटकाए जबकि स्कॉट बोलैंड और कप्तान पैट कमिंस ने दो-दो विकेट हासिल किए। भारत की तरफ से नितीश कुमार रेड्डी ने सर्वाधिक 42 रन बनाए। लोकेश राहुल ने 37 जबकि शुभमन गिल ने 31 रन की पारी खेली। स्टार्क ने 14.1 ओवर में 2 मेडन रखते हुए 48 रन देकर 6 विकेट झटके।

IND vs AUS 2nd Test LIVE: टेस्ट में मिचेल स्टार्क के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े-

6/48 बनाम भारत, एडिलेड 2024

6/50 बनाम श्रीलंका, गाले 2016

6/66 बनाम पाकिस्तान, एडिलेड 2019

6/111 बनाम इंग्लैंड नॉटिंघम 2015

6/154 बनाम दक्षिण अफ्रीका, पर्थ वाका 2012

Nitish Kumar Reddy top-scores with 42 as #TeamIndia post 180 in the 1st innings.



Final Session of the day coming up.



Live ▶️ https://t.co/upjirQCmiV#AUSvINDpic.twitter.com/HEz8YiRHc0 — BCCI (@BCCI) December 6, 2024

All set to go in Adelaide for the second #AUSvIND Test!



India win the toss and elect to bat 🏏#WTC25 📝 https://t.co/fFUEXlMWLWpic.twitter.com/ol1bvBYCrl — ICC (@ICC) December 6, 2024